Speranza e Bersani tornano nel Pd: la Schlein li accoglie a braccia aperte

Il Partito democratico torna in mano alla “Ditta” ex Pci. Dopo l’ex presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’ex guardasigilli, Andrea Orlando, vengono confermati i due nomi grossi del dream team firmato Elly Schlein. Da un lato Pier Luigi Bersani e dall’altro Roberto Speranza. Entrambi lasceranno Articolo 1 e si iscriveranno di nuovo al Pd, che lasciarono nel 2017 in polemica con l’ex premier Matteo Renzi. Resta aperta la questione Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna e grande sconfitto delle primarie. Ci sarà un posto per lui nella svolta radicale a sinistra imboccata da Elly Schlein?

Torna la "Ditta"

Di sicuro c’è spazio per i “compagni” fuoriusciti dal Pd. L’ex ministro della Salute, Roberto Speranza, non vede l’ora di rientrare. A giorni, i compagni di Articolo 1 terranno un’assemblea per sciogliere il partito e si iscriveranno in massa online al nuovo corso Pd. Le parole di Speranza, riprese da LaStampa, suonano come un ultimatum: “Il processo è compiuto” . Da qui arriva anche la convinzione degli uomini dell’ex ministro: “Elly ci offrirà un posto in segreteria” . Probabilmente il ruolo sarà affidato ad Alfredo D’Attore, già nel coordinamento della campagna per le primarie di Schlein. Pier Luigi Bersani, dal canto suo, è pronto a riprendere la tessera. E la nuova segretaria dem, Elly Schlein, li accoglie entrambi a braccia non aperte, splancate. E anche gli articolini 1, sono sistemati.

La squarda di Elly

E meno male che, come scriveva Concita De Gregorio su Repubblica il 28 febbraio scorso, Elly Schlein non aveva nulla a che fare con l’ex Pci e il post-comunismo. “Invecchia, Meloni, - scriveva la giornalista – al cospetto di una donna ancora nei suoi trent’anni che non origina dal comunismo come lei dal fascismo” . Una sentenza che, se prima faceva ridere, ora risulta ancora più surreale. I politici che arrivano o provengono dal Partito Comunista italiano e che sostengono la nuova segretaria stanno aumentando. In ordine: Pier Luigi Bersani, Andrea Orlando e Nicola Zingaretti.

Gli altri nomi forti vicini alla segretaria sono Marco Furfaro, deputato dem e in predicato come vicesegretario, Marco Sarracino, altro giovane deputato, che dovrebbe finire all’Organizzazione, Stefania Bonaldi, ex sindaca di Crema e forse prossima responsabile Enti Locali. Ai Diritti, non poteva mancare Alessandro Zan, mentre all’Economia Schlein pensa ad Antonio Misiani, attuale responsabile Economie e Finanze del Partito democratico. Rimangono da sistemare Peppe Provenzano, vicesegretario del Pd ed ex ministro per il Sud e il capo sardina Mattia Santori.

Il nodo Bonaccini