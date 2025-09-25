Spunta la maglia dedicata alle Br nel circolo dei Giovani Democratici

Il circolo dei Giovani Democratici del Vastese, costola young del Partito Democratico, ha eletto come segretario Mario Enrico Testa. Sembrava una serata come tante ce ne sono e ce ne sono state nei circoli giovanili politici di ogni colore. Si è discusso dei temi principali dell'attualità politica, di come il proprio partito possa migliorare e fare sempre meglio e tutto ciò che per un giovane è ideale nella politica. Se non che, tra i presenti, qualcuno ha ben pensato di strafare e forse nessuno di quelli che erano presenti in sala compresi i politici "adulti" hanno fatto caso alla t-shirt indossata da una delle nuove leve.

Non è chiaro chi sia, ma uno dei presenti ha indossato una maglia rossa che, seppure rivisitata, richiama le Brigate Rosse. E non lo fa in maniera implicita, perché c'è proprio scritto "Brigate" in rosso, con un font inconfondibile, e una stella gialla. Poi, certo, ci sono i Teletubbies, o meglio, c'è un solo Teletubbies, Po, che è tradizionale quello rosso del gruppo. Chissà, magari chi l'ha indossata voleva fare dell'ironia. Ma nessuno dei presenti gli ha detto che non era proprio il caso, in quel contesto, di indossare un simile indumento? A meno che il circolo non voglia essere la sede distaccata di qualche centro sociale.

Il caso è emerso grazie alla pagina social "Siete dei poveri comunisti", che ha preso le immagini dal profilo pubblico di Testa che, rendendosi conto, pare abbia poi cancellato il post. Peccato che quelle fotografie non siano state riprese solamente dal profilo social di "Siete dei poveri comunisti", perché le cronache locali, convinte di fare un buon servizio ai Giovani Democratici promuovendo il nuovo circolo, hanno utilizzato quelle stesse immagini. Quindi ora la foto di una persona con una maglia rossa con sopra stampata la scritta "Brigate" campeggia negli articoli che parlano dell'elezione di Testa.