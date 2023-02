"Squallido tentativo di influenzare gli elettori". Così la sinistra a Milano viola il silenzio

Lombardi al voto per la prima giornata di urne aperte per il rinnovo del consiglio regionale, che vede il suo culmine nella sfida tra Attilio Fontana, Letizia Moratti e Pierfrancesco Majorino. La campagna elettorale è stata breve ma particolarmente intensa e ha visto il Partito democratico fare una mera alleanza elettorale con il Movimento 5 stelle in Lombardia pur di riuscire a recuperare qualche voto in più. Così, mentre a Roma i due partiti non potrebbero essere più divisi di così, in Lombardia vorrebbero far credere di essere in grando di governare con unità di intenti. Ma l'impresa è ben lontana dall'essere raggiunta, come dimostra quanto sta accadendo a Milano, dove i galoppini della propaganda Pd-M5s hanno palesemente infranto il silenzio elettorale che vige dalla mezzanotte di sabato.

" La sinistra viola le più basilari norme per la propaganda elettorale. Questa mattina le macchine posteggiate fuori e in prossimità della scuola seggio di via Russo, in Municipio 2, erano completamente tappezzate di volantini elettorali a sostegno di Majorino e dei partiti della coalizione di centrosinistra ", ha denunciato Edoardo Solazzo, consigliere della Lega al Municipio 2. Una violazione palese delle norme dalla quale Pierfrancesco Majorino non sembra volersi dissociare, non avendo lui ancora condannato un gesto di viltà elettorale che oltrepassa i limiti del buon senso ma anche delle norme. I cittadini che vanno a votare presso la scuola di via Russo sono martellati di immagini elettorali totalmente sbilanciate in un'unica direzione, il che configura una palese violazione ma anche una elevata scorrettezza politica.