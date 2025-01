Strage Bologna, il pg della Cassazione: "Confermare l'ergastolo a Cavallini"

Ascolta ora 00:00 00:00

Gilberto Cavallini deve essere condannato all'ergastolo. La Procura generale di Cassazione ha chiesto, in una requisitoria scritta in vista della udienza del 15 gennaio, la conferma del carcere a vita per l'ex terrorista dei Nar, già condannato alla massima pena sia in primo che secondo grado per la strage di Bologna del 2 agosto 1980.

Cavallini è ritenuto uno dei responsabili dell'attentato per il quale sono già stato condannati in via definitiva altri tre importanti membri dei Nar: Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. Paolo Bellini, ex Avanguardia nazionale, indagato in un altro filone d'indagine, è stato condannato all'ergastolo sia in primo grado sia in Appello. Cavallini, secondo l'accusa, avrebbe dato supporto logistico al gruppo ospitando i tre terroristi neri in una casa a Villorba di Treviso. Il procuratore generale, infatti, nella sua requisitoria di oltre 130 pagine, sostiene che "è pianamente provato" l'apporto concorsuale dell'imputato nella strage il quale avrebbe "fornito alloggio a Mambro, Fioravanti e Ciavardini, nella fase immediatamente precedente alla strage" . Ma non solo. Cavallini avrebbe anche falsificato il documento intestato a Flavio Caggiula e consegnato da Ciavardini a Fioravanti e avrebbe "messo a disposizione" dei sodali un'automobile con la quale avrebbero raggiunto "il luogo della strage ". L'accusa considera "del tutto inconcludenti le critiche mosse nel ricorso presentato dalla difesa che fanno leva sulla mancanza della prova della presenza fisica del Cavallini a Bologna il 2 agosto, della sua attività di detenzione esplosivo e di preparazione del congegno esplodente". Nella sentenza impugnata dalla difesa, secondo la procura generale, "emerge in modo inequivocabile il complesso dei contributi apportati dall'imputato all'impresa criminosa". Condotte che non sono limitate a una pura e semplice manifestazione di fedeltà ai tre terroristi neri "ma arrecano un preciso apporto causalmente rilevante alla realizzazione della strage di Bologna" . Nella requisitoria, infine, si afferma come Cavallini "avesse quantomeno una contiguità anche con contesti di Servizi deviati e con ambienti massonici, cui pure è riconducibile la strage" .

"in quel micidiale e si spera irripetibile humus nel quale convergevano Servizi deviati, P2 e parte dell'eversione nera"

"di destabilizzare ed infine distruggere l'assetto democratico e costituzionale dello Stato Italiano",

"per motivi forse differenti".

