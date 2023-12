“È una posizione personale, noi all’opposizione”. Azione scarica Costa

Spaccatura interna per Azione dopo le dichiarazioni dell'onorevole Enrico Costa raccolte dal portale online di Repubblica in cui il deputato, in relazione al rapporto con l'esecutivo da parte del partito, con particolare riferimento alla riforma della Giustizia. " Collaboriamo sulla giustizia. Se Nordio manterrà le promesse fatte noi saremo con lui ", ha dichiarato l'esponente di Azione, che nei giorni scorsi ha visto approvare dal parlamento il suo emendamento "anti-gogna". Il volto è stato dato dalla stessa Azione e da Italia viva insieme a tutti i partiti di maggioranza.

Ma ora nel partito sembrano essersi aperti dei fronti contro lo stesso per le sue posizioni apertamente a favore della maggioranza di centrodestra. " La posizione dell'onorevole Costa sull’appoggio esterno non è la posizione di Azione e dei suoi organi. Siamo saldamente all’opposizione del Governo di cui abbiamo un giudizio estremamente negativo. Peraltro giudizio più volte condiviso da Costa a partire dall’operato di Nordio. Si tratta di una posizione personale inspiegabile e incomprensibile ", hanno dichiarato fonti interni al partito. L'atteggiamento di Costa così aperturista nei confronti del governo ha creato un terremoto all'interno del partito, che ora cerca di prendere le distanze dall'onorevole.