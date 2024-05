"Non vedo l'ora di parlare con i pm". Il sindaco Bucci respinge ogni accusa

L'inchiesta di Genova è stata un terremoto per la Liguria e per le sue istituzioni. Per il momento, tutti i soggetti coinvolti sono indagati e sono stati ascoltati dagli inquirenti per un primo interrogatorio, ma l'indagine prosegue e nulla è ancora definito. Ai domiciliari ci sono il governatore della Regione, Giovanni Toti, il suo capo di gabinetto, Matteo Cozzani, e l'imprenditore Aldo Spinelli. L'unico che ha ricevuto l'ordine di custodia cautelare in carcere è stato Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell'Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale. Viene spesso chiamato in causa in questa indagine anche Marco Bucci, sindaco di Genova, che però non è indagato o coinvolto in alcuno modo nell'indagine della procura del capoluogo ligure.

" Leggo sui giornali tante ricostruzioni false, che uniscono due punti a caso di un mosaico più complesso. Davanti a queste cose, mi sento impotente ", ha spiegato al Corriere della sera, sottolineando di sentirsi coinvolto emotivamente dalla vicenda, visto che lavora da anni con le persone che ora sono attenzionate dagli inquirenti. Respinge qualunque attribuzione e ricostruzione sulle sue parole e affermazioni: " Quella sui maiali a cui davo da mangiare da piccolo esprimeva lo stesso concetto spiegato da Claudio Burlando in una vostra intervista: ogni volta che si liberano nuove aree, in porto si scatena una rissa tra i pretendenti ".