Telefonate d’emergenza per promuovere i referendum: ecco dove è successo

Chiamate d’emergenza usate politicamente per spingere il referendum sulla cittadinanza e quelli sul lavoro. Ecco l’ultima trovata a Cascina, in provincia di Pisa, dove il numero riservato per le comunicazioni di emergenza sarebbe stato utilizzato per uno spot referendario. Il motivo è presto detto: spingere i cittadini a recarsi alle urne oggi e domani e invitare a mettere 5 sì. Un’idea che non ha nulla a che vedere con il normale dibattito democratico e, soprattutto, che non ha convinto i cittadini.

La prima a denunciare quello che non ha paura a definire un abuso è stata Chiara Cini, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale. Secondo Cini questa iniziativa non solo ha “compromesso la neutralità delle istituzioni e il diritto dei cittadini alla libertà di scelta, incluso quello di astenersi dal voto, riconosciuto come posizione legittima e costituzionalmente protetta”. Ma, come se non bastasse, un canale utilizzato per le emergenze si è trasformato nel più becero degli strumenti politici ed ideologici. Intanto Fratelli d’Italia, come riporta ilSecolo d'Italia, ha reagito depositando un esposto ai Carabinieri di Navacchio, chiedendo di indagare su possibili violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali e sull’uso improprio dei canali istituzionali. Ma non solo. La capogruppo del partito della premier ha annunciato anche un’interrogazione al Comune per fare luce su una vicenda che farà discutere nelle prossime ore.

Sui principali canali social, intanto, gli utenti sono tutti dalla parte di Fratelli d’Italia. C’è chi bolla la trovata come “inaccettabile e manipolatoria”. Oppure, ancora peggio, la descrivono come un modo “vergognoso di usare l’emergenza per propaganda”. O ancora: “Un abuso che mina la democrazia”.

La replica del sindaco





"Come altre amministrazioni comunali - scrive il sindaco di Cascina Michelangelo Betti sulla propria bacheca Facebook - abbiamo ritenuto di utilizzare il sistema di messaggistica vocale per informare sugli orari del voto referendario e le modalità di ritiro della tessera elettorale. Apriti cielo... Le opposizioni di centrodestra si sono scatenate nella critica a questo invio. Critiche sulle informazioni per votare... Posso dire a tutti loro che è stata la prima occasione in cui abbiamo avuto la possibilità di inviare questo tipo di messaggio. Diventerà una routine per le prossime elezioni, dato che si tratta di un sistema attivato anche per 'ricevere notizie su eventi in atto'.

Nell'ultimo periodo, con l'avvicinarsi dell'appuntamento delle elezioni regionali e più avanti di quelle amministrative, il centrodestra cascinese è tornato ad interessarsi del territorio. Non trovando molto da dire, lo ha fatto perlopiù in maniera sbracata. Da un lato ha criticato l'impostazione amministrativa e dall'altro ha messo sotto i riflettori elementi di dettaglio. Sul primo punto posso dire che è ovvio che un'amministrazione di centrosinistra abbia un'impostazione diversa rispetto a una amministrazione di centrodestra, sul secondo punto si è un po' oltrepassato il ridicolo, dato che quegli elementi di dettaglio sono stati descritti in termini apocalittici.

Vorrei rassicurare i cittadini (e anche loro): il Comune di Cascina non corre verso l'apocalisse. Amministrare un territorio è sempre complesso e ci sono elementi di eccellenza e elementi di difficoltà. Lavoriamo per mantenere i primi e superare i secondi.

Se questa sarà l'impostazione delle prossime campagne elettorali, alle opposizioni di centrodestra mi sento invece di inviare i miei migliori auguri per questi prossimi appuntamenti. Negli ultimi anni il successo elettorale è spesso dipeso dal motivare i propri elettori a recarsi al seggio. Se queste sono le motivazioni, qualche forza politica locale rischia di restare fuori dal consiglio".