Terzo polo, le carte che smontano Calenda

Come se non bastasse la guerra dei tweet tra gli esponenti di Azione e Italia Viva, che litigano per la costruzione del partito unico ancora prima che nasca, Calenda ci mette il carico con le carte bollate. E così, col suo solito modo di fare, ieri sera Azione dai suoi social ha diffuso un documento “segreto” sulla costruzione del partito unico che, a loro dire, era stato inviato settimane fa “ solo a Renzi ”. Ma perché solo a lui, se, gli stessi calendiani, non ne riconoscono la leadership neppure in Italia Viva?

Secondo i calendiani il documento “ non prevede alcuno scioglimento preventivo di IV e Azione, anzi si parla del 2025. E sono presenti tutte le garanzie di democraticità ”, ma da allora Renzi non avrebbe mai risposto. Nelle stesse ore però Calenda era in tv a dire che la colpa di Renzi sarebbe proprio il fatto non vuole sciogliere Italia Viva. Ma la smentita, carte alla mano, è arrivata stamattina. I renziani hanno fatto circolare un altro documento che sarebbe proprio la risposta che avevano dato alla proposta calendiana. " Nella serata di ieri Azione ha pubblicato sui propri social un documento riguardante la proposta per la costituzione del partito unico- si legge nella nota ufficiale di Italia Viva- A differenza di quanto riportato tale documento non è stato inviato solo a Renzi ma trasmesso a tutto il gruppo dirigente di Italia Viva. È altresì falso che a tale documento non sia arrivata una risposta ”.

“Due giorni dopo averlo ricevuto infatti, il gruppo dirigente di Italia Viva si è riunito via zoom e ha risposto con una nota ufficiale contenente alcune proposte di modifiche, essenzialmente riguardanti le garanzie di un percorso democratico dal basso. I punti ancora aperti saranno sciolti dal lavoro dei comitati indicati dal documento e saranno poi offerti all’approvazione delle assemblee nazionali. Si fa altresì notare come i gruppi di lavoro, vale a dire il gruppo che si occuperà di scrivere il manifesto dei valori e quello delle regole, sono definiti e in alcuni casi si sono già riuniti. Per il manifesto dei valori IV ha indicato Bellanova, Noja, Scalfarotto, Gadda, Marattin. Per il comitato delle regole Rosato, D’Alessandro, Faraone, Paita e Fregolent". I n conclusione "Italia Viva conferma il proprio via libera al progetto partito unico democratico dal basso, senza bisogno di alcun ultimatum utili a livello mediatico ma totalmente surreali” .

Dal documento di Iv, che abbiamo visionato, in effetti i renziani hanno fatto saltare al punto 3, la possibilità per i partecipanti alle assemblee territoriali, di "voto dell'intera proposta senza possibilità di modifica". Come pure la lettera h del punto 2: "Previsione per la partecipazione a organi direttivi del partito di un codice etico che vieti, mutatis mutandis, le attività vietate dall'articolo 2 del codice di condotta dei parlamentari europei con riguardo alla politica italiana a qualsiasi livello". È evidente dunque che Calenda vorrebbe costringere Renzi a rinunicare alle sue attività extra parlamentari. Oppure a rinunicare a ruoli direttivi nel partito.

Del resto tutti i tweet dei calendiani, da Gelmini a Carfagna, ieri hanno sottolineato come la costruzione del partito unico può continuare "a partire dalla guida già indicata di Carlo Calenda". A cosa serve allora un congresso? E un partito unico diviso ancora prima di nascere?

Di solito le carte bollate si tirano fuori al momento della separazione.