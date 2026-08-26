Tesserati a loro insaputa: nuovo caso nel partito di Vannacci

Due tessere nominali di Futuro Nazionale recapitate a persone che sostengono di non aver mai chiesto l’iscrizione al partito. Il nuovo caso arriva dal Friuli Venezia Giulia e riguarda i genitori di Mihai Tudose, esponente della comunità romena e iscritto a Sinistra Italiana.

Secondo quanto ricostruito da Repubblica, è stato proprio Tudose a trovare le buste nella cassetta della posta mentre i genitori erano in vacanza. All’interno c’erano le tessere del movimento fondato da Roberto Vannacci, una per ciascuno. Contattati dal figlio, i due avrebbero però escluso di aver presentato una domanda di adesione o versato la quota necessaria per diventare membri del partito.

La vicenda apre due questioni: l’origine dei dati utilizzati per completare l’iscrizione e il pagamento delle tessere. Qualche tempo prima Gabriela Bulai, consigliera comunale di Prata di Pordenone di origine romena, già nella Lega e successivamente passata a Futuro Nazionale, avrebbe chiesto ai genitori di Tudose una fotografia dei documenti per un progetto non meglio precisato. Va rimarcato che al momento non esistono elementi che consentano di collegare quell’episodio alle iscrizioni contestate.

Resta da chiarire anche chi abbia sostenuto il costo delle due adesioni. Lo statuto di Futuro Nazionale prevede infatti la presentazione di una domanda e il versamento della quota associativa. La procedura descritta sul sito del movimento stabilisce che la tessera venga spedita soltanto dopo la ricezione e la verifica del pagamento.

Quello emerso in Friuli non rappresenta il primo caso. Nel luglio scorso Francesca Caterina Laquale, ventenne di Santeramo in Colle (Bari), aveva denunciato di aver ricevuto una tessera di FN senza aver mai richiesto l’iscrizione. Insieme al documento era arrivata anche una lettera di benvenuto firmata dal generale. La famiglia aveva quindi presentato un esposto ai carabinieri.

La nuova segnalazione arriva mentre Futuro Nazionale rivendica una crescita significativa delle adesioni. All’inizio di giugno Vannacci aveva annunciato il raggiungimento di 94 mila iscritti, diventati oltre centomila nelle settimane successive. Numeri che hanno anche una ricaduta economica, considerando che la quota ordinaria ammonta a dieci euro e quella riservata ai sostenitori parte da venti. Il partito dovrà ora chiarire come siano state perfezionate le due iscrizioni friulane e da chi siano partiti i relativi pagamenti.