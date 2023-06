“Ti renderemo orgoglioso”. Il commovente video della Meloni per il Cav

Giorgia Meloni ha seguito commossa le esequie di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano. Era presente, insieme al governo al completo, per rendere omaggio al Cavaliere e alla sua storia. Poco dopo la fine dei funerali di Stato, il premier ha voluto condividere sui social un video con il quale ha salutato per l'ultima volta il presidente di Forza Italia, il cui rapporto si è consolidato negli anni diventato alquanto stretto negli ultimi mesi di governo che i due hanno condiviso.

Grazie Silvio. Non ti dimenticheremo. pic.twitter.com/9S2DlRv17v — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 14, 2023

" Grazie Silvio. Non ti dimenticheremo ", ha scritto il presidente del Consiglio come didascalia del video omaggio al Cavaliere, che si apre con una frase, che è una promessa: " Ti renderemo orgoglioso ". Sulle spalle di Giorgia Meloni, quale attuale leader del centrodestra, c'è la pesante eredità di proseguire nel lavoro iniziato da Berlusconi nel 1994: l'obiettivo è mantenere salda la coalizione, portarla avanti anche nel suo nome, che ha sempre considerato il centrodestra come una delle sue creature più importanti. Il video scelto da Giorgia Meloni è quello della discesa in campo del Presidente, quella frase l'Italia è il Paese che amo", che è diventata il manifesto della sua lotta politica, nonché uno dei simboli del suo rapporto con gli elettori.