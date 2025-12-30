Tolte le deleghe al consigliere di sinistra che sta con Hannoun

Il sindaco di Thiene (Vicenza) Gianantonio Michelusi ha firmato oggi il provvedimento con cui revoca le deleghe alle Politiche giovanili e all'Integrazione e Politiche agricole conferite al consigliere comunale Alaeddine Kaabouri, che sui social aveva difeso la figura di Mohammad Hannoun, arrestato nell'indagine su presunti fondi ad Hamas. Il primo cittadino in una nota afferma che "il conferimento di deleghe a un Consigliere si fonda su un legame di stretta collaborazione e sulla condivisione degli obiettivi programmatici. Quando questa unità di intenti viene a mancare, è mio dovere intervenire con tempestività per tutelare l'efficienza dell'Amministrazione Comunale".

Il provvedimento è da intendersi come "un atto gestionale e politico volto a garantire che il lavoro della compagine di governo prosegua senza ambiguità". "Riconosco - prosegue Michelusi - il pregio del lavoro svolto finora per l'attivazione dello spazio 'Officina Giovani', che avrà sicuramente prosieguo; tuttavia, la priorità oggi è assicurare alla nostra comunità una guida coesa e capace di agire con una visione unitaria".

Le deleghe in materia di Politiche giovanili sono state assegnate al consigliere Andrea Dal Bianco e quelle di Politiche dell'integrazione all'assessora Anna Maria Savio. Restano al Sindaco le competenze in materia di Politiche agrarie.