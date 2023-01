Assicuratore, pendolare e youtuber: la nuova vita di Danilo Toninelli

" Un collega che usa il monopattino mi adora per averlo reso un mezzo di trasporto utilizzabile ". E sono soddisfazioni, vuoi mettere? Danilo Toninelli lo racconta con un certo orgoglio: il suo impegno al Ministero delle Infrastrutture è servito a qualcosa. Ora, terminata l'esperienza nei palazzi romani della politica, lo storico esponente del Movimento Cinque Stelle ha iniziato una nuova vita. Fa l'assicuratore per un'importante compagnia e nel tempo libero si cimenta come youtuber. "Ho milioni di visualizzazioni", assicura lui.

La nuova vita di Toninelli

Lontano dalle stanze dei bottoni, l'ex ministro sta benone. Nessuna nostalgia. " Ero preparato al ritorno alla routine di prima, perché non mi sono mai sentito identificato nel vestito della politica né da parlamentare né da ministro. Quindi quando è stato il momento di togliermi quella seconda pelle è stato facile ", ha testimoniato lui stesso al Corriere. Per effetto del vincolo grillino del doppio mandato, l'ex ministro non si è potuto ricandidare come molti suoi colleghi di partito; così ora continua a seguire le vicende pentastellate come attivista e probiviro 5s.

Che lavoro fa oggi l'ex ministro

" Sono tornato a lavorare per una importante compagnia assicurativa ", ha raccontato l'ex esponente del governo gialloverde, che adesso fa la vita da pendolare " tra Cremona e gli uffici di Milano e Roma ". E chissà se percorrendo con frequenza quelle tratte si sarà domandato se avesse potuto fare di più come ministro dei Trasporti. Di quella sua esperienza istituzionale, tuttavia, ora rimangono solo le domande dei nuovi colleghi. " C'è molta curiosità e voglia di capire cosa accade dentro i palazzi. Mi hanno fatto molte domande su come è questo politico o quest'altro. C'è da parte loro molto rispetto nei miei confronti per quello che ho fatto ".

Il canale su YouTube

Adesso, dal lunedì al venerdì, Toninelli svolge la propria professione di assicuratore mentre "di sera e nel weekend" si dedica al suo canale Youtube. " Fa oltre 100mila visualizzazioni a settimana ", ha sottolineato l'ex politico, che sulla popolare piattaforma ha anche lanciato una raccolta fondi. " YouTube è il social che preferisco rispetto ad altri perché dà più gratificazioni e ci sono meno hater e meno bot. C'è più dialogo con gli utenti e i loro commenti sono pertinenti ", ha spiegato ancora, assicurando che molti giovani si rivolgono a profili come il suo per ricevere informazioni non disponibili sui canali tradizionali. " È un mondo che va rispettato, è una comunicazione vera ed efficace ".

5S di centrosinistra? "Lo accetto..."