"Traguardo storico per l'Europa, Italia in prima linea". Il successo del lancio di Ariane 6

Il successo del lancio del nuovo razzo Ariane 6 è un passo importante per l'Europa, che torna sulla scena spaziale nel tentativo di ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti sul tema dei lanci spaziali di satelliti e sonde. L'obiettivo è quello di garantirsi un accesso autonomo allo Spazio, nella speranza di mettere la parola fine alla crisi dei vettori. Per questo il traguardo è stato accolto con grande soddisfazione anche dall'Italia, tra i Paesi europei che hanno apportato un fondamentale contributo per Ariane 6 che può vantare una grande versatilità.

5,4,3,2,1 allumage Vulcain!



Relive the moment the first Ariane 6 launched from @EuropeSpacePort, French Guiana Turn the sound all the way UP #GoAriane! pic.twitter.com/WYRpPLGtnn — European Space Agency (@esa) July 9, 2024

Giorgia Meloni sul suo profilo X (ex Twitter) si è complimentata con tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile la buona riuscita del lancio del razzo Ariane 6. Per il presidente del Consiglio si tratta di un " traguardo storico per l'Europa tutta ". Motivo per cui ha voluto dedicare un particolare riconoscimento all'azienda italiana Avio, " coinvolta nella produzione di componenti critici, come i motori a propellente solido P120C, utilizzati sia per Ariane 6 che per il nostro lanciatore Vega C ".

Complimenti a tutti coloro che hanno reso possibile il successo del lancio del razzo #Ariane6, traguardo storico per l’Europa tutta.

Un particolare riconoscimento va all'azienda italiana @Avio_Group, coinvolta nella produzione di componenti critici, come i motori a propellente… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 10, 2024

Infatti al successo si è arrivati grazie alla collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e il sistema di aziende che hanno partecipato alla costruzione del vettore come appunto Avio, che ha fornito i motori ausiliari per la spinta iniziale oltre che alcune componenti strategiche del vettore Ariane. Alla voce di Meloni è seguita quella di Adolfo Urso, secondo cui l'Europa può finalmente tornare a vantare un accesso pieno e autonomo allo Spazio grazie al volo inaugurale del vettore pesante europeo.

" Un successo che ha visto il nostro Paese in prima linea nel supporto finanziario e tecnologico al programma Ariane 6, e di buon auspicio per il futuro dei lanciatori spaziali europei che ci auguriamo possa essere completato presto dal ritorno al volo dell'altro vettore europeo Vega-C, sviluppato dalla nostra azienda Avio spa ", ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Tonight's coverage may have ended but Ariane 6 is just getting started.



We have now entered into a new era of spaceflight for Europe, powering us into space and allowing us to realise our ambitions on the world stage.



Stay tuned for the next launch!



https://t.co/pz8U7RZeNK pic.twitter.com/vpnPJiQJRn — European Space Agency (@esa) July 9, 2024

Il lancio di Ariane 6 è avvenuto ieri da Kourou, nella Guyana francese, alle 16 ora locale (le 21 in Italia) dallo spazioporto europeo. Un'ora dopo il decollo ha messo in orbita i micro-satelliti che trasportava: il primo set a bordo del razzo è stato rilasciato dallo stadio superiore e posizionato in un'orbita a 600 chilometri sopra la Terra.

Nel volo inaugurale sono stati inclusi satelliti ed esperimenti di varie agenzie spaziali, aziende, istituti di ricerca, università e giovani professionisti. Il decollo, tra l'altro, ha rappresentato la dimostrazione del funzionamento della rampa di lancio e del segmento di terra allo Spazioporto europeo.