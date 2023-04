Nessuna trattativa, abbattuti tutti i teoremi: Dell'Utri assolto definitivamente

Per Marcello Dell'Utri arriva finalmente l'assoluzione definitiva sulla presunta trattativa Stato-mafia. Viene così messa la parola fine dopo anni caratterizzati da fango politico e accanimento giudiziario. I giudici della sesta sezione penale della Corte di Cassazione hanno inoltre deciso di assolvere, con la formula del " per non aver commesso il fatto ", anche i tre ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno.

Per Francesco Centonze, alla luce di quanto accaduto, il processo " non doveva neanche cominciare ". Il legale di Dell'Utri ha ribadito che l'ex senatore di Forza Italia " era estraneo a tutte le accuse e ora gli viene riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione ". Centonze, interpellato dall'Adnkronos, ha definito " insussistente " la trattativa e non ha nascosto il " periodo durissimo " perché in effetti tutti quegli anni di processo " avrebbero fiaccato chiunque ".

Ronzulli: "Anni e anni di gogna giudiziaria"

Di fronte all'assoluzione definitiva degli imputati nel processo sulla fantomatica trattativa Stato-mafia Licia Ronzulli ha esternato una duplice reazione: da una parte sicuramente dominano " grande gioia e soddisfazione " per le assoluzioni di Dell'Utri e degli ex ufficiali del Ros. Tuttavia il capogruppo di Forza Italia al Senato ha annotato che dall'altro lato la sentenza " non può mai ripagare anni e anni di gogna giudiziaria ". In tutto ciò infatti non va dimenticato il " tormento " che ha colpito gli imputati e le loro famiglie.

Renzi: "I giustizialisti si scusino"

La sentenza sull'assoluzione è stata commentata anche da Matteo Renzi, che ha invitato i " giustizialisti di certe procure e di certe redazioni " (riferendosi ad esempio a Il Fatto Quotidiano) a " scusarsi o al massimo tacere per qualche anno ". Ma ha pronosticato che questo non verrà fatto " perché non conoscono il significato della parola vergogna ". Il leader di Italia Viva ha mandato un abbraccio di solidarietà ai servitori dello Stato oggi assolti in via definitiva " dopo tanti anni di gogna mediatica e alle loro famiglie ".

Mori: "Per 20 anni sotto processo"

Dal suo canto Mario Mori si è detto " parzialmente soddisfatto " dalla decisione arrivata, visto che " per 20 anni " è stato " tenuto sotto processo ". D'altronde è stato sempre convinto di " non avere fatto nulla " anche perché conosce bene il suo mestiere: " So che se avessi sbagliato me ne sarei accorto ".

Difesa Subranni: "Assoluta innocenza"

L'avvocato Cesare Placanica, difensore del Generale Antonio Subranni, all'Adnkronos ha espresso soddisfazione in quanto l'ulteriore passaggio della Corte di Cassazione " ha dipanato ogni possibile dubbio in ordine alla totale e assoluta innocenza del Generale Subranni ". Placanica ha rimarcato che è stato utilizzato un provvedimento " abbastanza raro " (l'annullamento senza rinvio). Il che chiarisce che il Generale Subranni " andava assolto per non aver commesso il fatto ".

De Donno: "Ros e Arma infangati, ora dignità"

All'Adnkronos Giuseppe De Donno ha fatto notare che " abbiamo dovuto aspettare 20 anni per la verità " e ha parlato di una sentenza che " ripaga di tante sofferenze e ingiuste umiliazioni ". L'ex ufficiale del Ros ha rivendicato di aver " sempre servito lo Stato " e allo stesso tempo " combattuto la mafia ". Inoltre ha voluto porre l'attenzione sul fatto che il nome del Ros e dell'Arma " sono stati infangati " e ha aggiunto che " finalmente ci è stata restituita la dignità ".

Capitano Ultimo: "Ha vinto la giustizia giusta"