"Il tumore non c'è più". L'annuncio di Marco Bucci dopo la malattia

Il governatore della Liguria, Marco Bucci, un anno fa trionfava alle elezioni diventando il naturale successore di Giovanni Toti, costretto a dimettersi a causa di un'inchiesta che lo ha visto coinvolto e prima incarcerato e poi ai domiciliari. La candidatura di Bucci è stata fortemente osteggiata dai partiti del centrosinistra perché l'ex sindaco di Genova, sempre l'anno scorso ma a maggio, ha annunciato di aver scoperto di avere un carcinoma spinocellulare con metastasi. "Provai sicuramente una grande paura. Ma in quelle circostanze bisogna reagire e affidarsi ai medici. Rimasi sotto i ferri per sei ore. Furono controllati tutti i linfonodi di quella zona. Su trenta uno solo era malato", ha dichirato il governatore al Corriere della sera.
La malattia è stata strumentalizzata e usata contro di lui dagli avversari politici, secondo i quali non era opportuno candidare un esponente politico con un tumore. Ma il tempo, e la medicina, hanno confutato gli attacchi. "Ho fatto una Pet. Sono pulito, il tumore non c'è più", ha dichiarato con orgoglio Bucci. "Ero contrario inizialmente. Perché volevo portare a termine il mandato di sindaco. E poi perché non sapevo se sarei stato nelle condizioni fisiche adeguate Ci ho pensato a lungo. Furono giorni molto delicati. Mi fece cambiare idea Giorgia Meloni", ha proseguito Bucci, ricordando quei giorni intensi successivi all'operazione, in bilico tra la paura di guardare al futuro e la voglia di buttarsi nella nuova esperienza politica stimolante.
"Mi davano già per morto... Ma almeno la scommessa sulla durata di un anno l'abbiamo vinta. Però in campagna elettorale si dicono tante sciocchezze e cattiverie...", ha voluto tagliare corto Bucci, ricordando però a la correttezza del suo diretto sfidante, Andrea Orlando, che "condannò pubblicamente le frasi iettatorie".Oggi, ha aggiunto, "mi sento quasi più in forze di prima. Saranno gli effetti degli anticorpi". Come tutti i pazienti oncologici, che lo sono o lo sono stati, dovrà continuare a fare i controlli per monitorare la situazione ma il governatore Bocci è guarito.