"Ucraina ha il diritto di resistere". Così Mattarella ribadisce la posizione italiana

Sergio Mattarella, parlando a bordo della nave Cavour, al largo del golfo dell'Asinara, durante la cerimonia in memoria dell'affondamento della corazzata Roma 80 anni fa ha effettuato un passaggio importante sulla guerra in Ucraina: " Il no alla guerra è risuonato forte dopo il Secondo conflitto mondiale, consentendo di dar vita all'Organizzazione delle Nazioni Unite, al processo di integrazione europea, alla creazione di alleanze, come la Nato, in grado di difendere i valori che ispirano le nostre società ". È questo che, oggi, ci permette di " invocare, a voce alta, il diritto del popolo ucraino a resistere e a pretendere di essere arbitro del proprio futuro ".

In questo scenario, ha sottolineato il Capo di Stato, " la Marina Militare fornisce un contributo essenziale alla sicurezza entro cui si sviluppano le nostre libertà, e colgo anche questa occasione per esprimere il più vivo apprezzamento nei riguardi di tutte le donne e gli uomini della Marina per l'instancabile impegno profuso, quotidianamente ".