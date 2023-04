Udine, al ballottaggio l'ammucchiata Pd, Terzo polo e Verdi fa vincere la sinistra

A Udine il ballottaggio ha restituito una sorpresa rispetto al primo turno in cui nessuno era riuscito a superare la soglia del 50%. A spuntarla è stato Alberto Felice De Toni (candidato sostenuto da Partito democratico, Terzo Polo e Verdi-Sinistra italiana) che ora è il nuovo primo cittadino con il 52,85% dei voti. Invece Pietro Fontanini, sostenuto dal centrodestra, sindaco uscente di Udine, non è riuscito a replicare il primo posto di due settimane fa e si è fermato al 47,15%. L'affluenza finale è stata del 44%, in calo del 10% rispetto al 2-3 aprile.

Al primo turno Fontanini si era attestato primo con il 46,25% delle preferenze, mentre lo sfidante De Toni non era andato oltre il 39,7% dei voti. Erano rimasti fuori dal secondo turno sia Ivano Marchiol, sostenuto da Movimento 5 Stelle e altre liste civiche (9,24%), sia Stefano Salmè di Io amo Udine - Liberi elettori (4,81%).

De Toni ha voluto innanzitutto ringraziare gli elettori che hanno dato la preferenza al suo progetto politico, grazie a cui è stato possibile arrivare a un risultato " che premia tutte le fatiche che i nostri candidati e le nostre candidate hanno impiegato per raccontare la Udine che vogliamo ". Il nuovo sindaco ha garantito che già da domani si inizerà a lavorare per la composizione della Giunta " ed essere immediatamente operativi ".

Alla vittoria si è arrivati anche in seguito alla convergenza con Ivano Marchiol, che il candidato del centrosinistra ha voluto ringraziare nel sottolineare l'importanza dell'anima civica. " Un segnale che cittadine e cittadini ci hanno voluto dare e di cui terremo conto per il futuro ", ha aggiunto.

Infine De Toni ha rivolto un ringraziamento al sindaco uscente, Pietro Fontanini, definito " un forte e leale avversario ": nello specifico è stato apprezzato il comportamento in campagna elettorale, " sempre corretto e rispettoso delle diverse posizioni ". L'auspicio del nuovo primo cittadino di Udine è che ci siano le condizioni per lavorare ora in Consiglio comunale " in modo costruttivo, per il bene della città ".

Felice per la vittoria di Alberto Felice De Toni sindaco di #Udine. Abbiamo costruito un bel progetto per la città e scelto il profilo giusto. — Ettore Rosato (@Ettore_Rosato) April 17, 2023