Berlusconi resta in terapia intensiva ma il bollettino è ottimista: "Ulteriore e costante miglioramento"

Continua regolarmente il ricovero di Silvio Berlusconi all'ospedale San Raffaele di Milano, dove il Cavaliere si trova dallo scorso mercoledì nel reparto di intensiva per curare un'infezione polmonare in conseguenza di una leucemia acuta. Quotidianamente, il presidente di Forza Italia riceve la visita dei figli e quella di Fedele Confalonieri.

" Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria ", si legge nel bollettino diramato questa mattina dall'ospedale San Raffaele di Milano in riferimento alle condizioni di salute del Cavaliere. La nota ospedaliera era stata annunciata nelle scorse ore ed è arrivata poco prima delle 11.30 a firma del professor Alberto Zangrillo e del professor Fabio Ciceri. Nella comunicazione, i due medici che lo hanno in cura concludono: " Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo ".

Non sembrano esserci pertanto i presupposti per una dimissione nel breve periodo per il presidente di Forza Italia, anche se nei giorni precedenti erano circolate voci circa una sua volontà di tornare a casa, segno evidente di un umore buono e del mantenimento dello spirito che l'ha sempre contraddistinto. Intanto il suo partito continua a lavorare sena sosta, come da lui stesso richiesto, ma senza la previsione di un congresso. Vertici e iscritti hanno a più riprese sottolineato come Silvio Berlusconi sia l'unico leader di Forza Italia e che non esistono al momento ipotesi di successione. Anzi, Antonio Tajani ha dichiarato che aspetta il Cavaliere sul palco di Milano durante l'evento che si terrà il prossimo maggio nell'ambito della riorganizzazione territoriale del partito.