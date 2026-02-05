"Unità speciale...": lo fregio degli antagonisti contro gli agenti di Torino

La "Casa del Popolo" di Teramo, via social, posta una action figure di un poliziotto con uno "scaldacollo". Il personaggio ritratto nell'immagine, che è frutto dell'Ia, assomiglia molto a Lorenzo Virgulti, il poliziotto che salvato la vita ad Alessandro Calista, l'agente preso a martellate dai facinorosi del corteo di Askatasuna dello scorso 31 gennaio.

"Dopo le teste di cuoio ecco a voi l'unità speciale scaldacollo", annota via social la "Casa del Popolo di Teramo", pubblicando l'immagine. Ferma, ma non unanime, la condanna di molti utenti, che nei commenti stigmatizzano l'iniziativa della sigla teramana. "Che schifo", viene fatto presente in uno dei commenti negativi. "Siamo allo sbando totale. Questo è il motivo per cui vengono tutti in Italia a delinquere...". Per Lorenzo Virgulti, a cui sono stati dati trenta giorni di prognosi dopo i colpi inflitti dagli anarchici e dagli antagonisti a Torino, è stata da poco proposta anche la benemerenza civica.

"Eravamo impegnati negli scontri da un po' di tempo. Ci hanno accerchiato. Era una fase intensa ed erano saltati gli schemi", aveva raccontato il poliziotto in un video testimonianza successivo ai fatti del corteo per Askatasuna. E ancora "Quando ho visto il collega accerchiato mi sono precipitato come avrebbe fatto chiunque altro di noi. E ho provato a proteggere con lo scudo. Poi tutti insieme, con tutta la squadra, abbiamo esfiltrato Calista dalla zona più calda". Secondi decisivi che hanno salvato la vita di Alessandro Calista.

La "Casa del Popolo" di Teramo, nel corso di questi giorni, ha pubblicato via social più contenuti favorevoli alle violenze e agli scontri di Torino. Non solo. La stessa realtà, almeno sui social, ripristina volentieri slogan degli anni '70. Gli stessi che hanno tragicamente accompagnato gli Anni di piombo. Tra questi, il sempreverde "fascisti carogne, tornate nelle fogne".