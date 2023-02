"Uniti e forti". Il centrodestra tira la volata al bis di Fontana

Articolo in aggiornamento

La chiusura della campagna elettorale in Lombardia si presenta con il centrodestra unito: tutti i leader dei principali partiti della coalizione hanno partecipato all'evento finale a pochi giorni dalle elezioni regionali che si terranno domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Maurizio Lupi hanno ribadito il totale sostegno ad Attilio Fontana, tirando la volata al candidato del centrodestra che si appresta a essere confermato alla guida della Regione.

Fontana: "Centrodestra forte e unito"

Attilio Fontana ha definito il centrodestra " forte e unito ", in grado di " rassicurare tutti i cittadini italiani " e che già in questi primi mesi di vita dell'esecutivo " ha fatto molto di più da quello che è stato fatto dai precedenti governi ". Un motivo che lo spinge a guardare con fiducia all'appuntamento elettorale, anche perché sta dominando un sentimento di euforia alla luce del giro effettuato sui territori: " Pieni di entusiasmo, con voglia di fare e con voglia di guardare al futuro con ottimismo ".

Salvini: "Lezione epocale alla sinistra"

Matteo Salvini ha rivendicato i primi risultati ottenuti dal governo: " Quanti uccelli del malaugurio... Doveva cascare il mondo e invece ci sono le bollette che scendono e gli stipendi bassi che salgono ". In particolar modo ha puntato l'attenzione sul via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge sull'Autonomia. E non ha fatto mancare parole al miele nei confronti degli alleati della coalizione: " Per me Silvio e Giorgia sono amici, non colleghi. Questa è la differenza con il centrosinistra ".

Il segretario della Lega ha denunciato un vero e proprio " muro di silenzio " in riferimento alla scarsa importanza che il mondo della televisione e alcuni quotidiani stanno riservando alle elezioni regionali. Da qui l'invito a recarsi alle urne: " Andiamo a votare per dare alla sinistra una epocale lezione di democrazia e di partecipazione ".

Lupi: "Lombardia segno di efficienza"