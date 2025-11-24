È comunciato lo spoglio delle schede elettorali che decreterà il prossimo presidente della Regione Veneto al termine della lunga esperienza di governo locale (quindici anni e mezzo) di Luca Zaia, il quale non si è potuto ricandidare alla guida della giunta locale a causa della legge sul terzo mandato. A concorrere alla sua successione ci sono da una parte Alberto Stefani, parlamentare della Lega e candidato di tutta la coalizione di centrodestra con dentro quindi anche Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Liga Veneta, e dall'altra Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso del Partito Democratico e rappresentante dell'alleanza dell'intero centrosinistra in cui sono compresi anche Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Azione, Italia Viva e Volt.Stando agli instant poll di Swg per La7, Stefani viene dato ampiamente davanti a tutti, con una forchetta tra il 58% e il 62%, mentre Manildo viene accreditato tra il 32% e il 36%. Dissimili invece gli exit poll forniti da Opinio-Rai: 58,5-62,5% per il leghista, 29-33% per il dem. Crolla l'affluenza: dal 61,1% del settembre 2020 si è passati 44,5% odierno.
Regionali in Veneto, sfida tra Stefani e Manildo per il dopo Zaia. Exit poll: centrodestra al 60%
La Regione è in mano da 31 anni dal centrodestra, che si presenta unito a sostegno del 33enne candidato della Lega. Strada estremamente in salita per il centrosinistra, che tenta il colpaccio impossibile con l'ex sindaco di Treviso (Partito Democratico)
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.