Venti anni dopo Mattarella ricorda i caduti di Nassiriya: "Riconoscenti a chi combatte le atrocità"

Il 12 novembre 2003 un attentato contro il contingente italiano a Nassiriya causò la morte di 19 italiani, 17 dei quali militari, per la maggior parte appartenenti all'Arma dei carabinieri. Venne attaccata la base maestrale, che venne completamente distrutta da un attentato effettuato con un camion imbottito di esplosivo. La strage non assunse contorni più gravi grazie all'eroico intervento dell'appuntato Andrea Filippa, di guardia all'ingresso della base, che uccise i due attentatori evitando che il camion penetrasse all'interno. L'attentato venne rivendicato da Al-Quaeda e oggi, a vent'anni dalla strage, il governo italiano ha ricordato il sacrificio dei suoi uomini in una missione di pace all'estero.

Il ricordo di Sergio Mattarella

" Il sentimento del lutto ci accompagna in questo giorno in cui la Repubblica rivolge il suo pensiero ai tanti feriti e caduti nelle missioni che l'Italia ha sviluppato in questi anni a servizio della comunità internazionale e dei diritti dei popoli, insieme all'espressione della solidarietà e vicinanza alle famiglie colpite ", ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al ministro della Difesa, Guido Crosetto. L'Italia è sempre stata impegnata in operazioni di pace all'estero e questo, ha sottolineato il capo dello Stato, " è il segno dell'impegno e del contributo del nostro Paese allo sforzo concreto della comunità internazionale per combattere gli orrori e le atrocità delle guerre e del terrorismo ". A tutti i militari e i civili impegnati in queste missioni, conclude Mattarella, " va l'apprezzamento e la riconoscenza di tutti gli italiani ".

Il messaggio di Giorgia Meloni

Un messaggio in onore dei Caduti di Nassiriya è arrivato anche dal presidente del Consiglio a 20 anni " da quel vile e brutale attentato ". Oggi, " l'Italia onora e ricorda tutti coloro che hanno sacrificato la vita per la pace e la sicurezza della nostra Nazione e del mondo ". A loro, e a tutti quelli che sono tutt'ora impegnati nelle missioni nel mondo " va la nostra profonda riconoscenza ". Quel 12 novembre, sottolinea il premier, " è un giorno che rimarrà scolpito, per sempre, nella memoria nazionale " per quello che è " il più grave attentato terroristico subito dall'Italia nelle missioni internazionali di pace nelle aree di crisi ". Il ricordo di quei caduti, ci tiene a evidenziare il premier, " è un dovere soprattutto verso le giovani generazioni, affinché attraverso la memoria possano conoscere e ammirare l'esempio di chi ha donato la vita per costruire la pace ".

I comunicati dei presidenti di Senato e Camera