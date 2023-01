Il gestaccio del medico nella foto con Salvini. E la Lucarelli gongola

Si scatena l'ironia, di cattivo gusto, su una foto postata dal vicepremier Matteo Salvini su Facebook, con l'immancabile Selvaggia Lucarelli a fare da aprifila.

Tutto comincia con un messaggio pubblicato due giorni fa dal leader della Lega, che ha condiviso con i suoi follower uno scatto che lo vede all’Avis Milano insieme a volontari e medici. Un'immagine significativa, che il ministro dei Trasporti ha voluto mostrare per ricordare l'importanza di donare il sangue e dare il buon esempio.

"Cominciare la giornata con una donazione di sangue all’AVIS Milano (siamo arrivati a 88) in compagnia di tanti ragazzi e ragazze, aiutando qualcuno che ha bisogno, fa bene all’anima e alla salute. Evviva tutti i Donatori e tutti i Volontari! ", è quanto si legge come commento alla fotografia.

Il dettaglio che non è sfuggito ai più attenti

La foto di Salvini, tuttavia, ha richiamato l'attenzione del pubblico per ben altro motivo, purtroppo. In queste ore si sta parlando dello scatto non per il messaggio rivolto ai cittadini, ma per un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti.

Nel gruppo di persone in posa insieme al segretario del Carroccio, infatti, c'è un giovane medico, il primo sulla sinistra, che tiene le mani incrociate davanti a sé, mostrando, pare, il dito medio. Un gesto goliardico? Un atto sprezzante nei confronti del vicepremier? Una posizione del tutto casuale? Non è dato saperlo. Fatto sta che sui social la solita compagine di sinistra si è lasciata andare all'ironia più becera.

Su Twitter sono infatti partiti gli sfottò nei confronti del ministro dei Trasporti, accusato di esibizionismo per il fatto di essersi fotografato dopo aver donato il sangue. " Evviva i volontari, ma tutti tutti? ", chiede qualcuno a Salvini. Altri, invece, osannano il giovane medico, dichiarandolo il loro eroe.

Lucarelli a gamba tesa

Un'occasione troppo ghiotta per potervi rinunciare. Ogni momento è buono per gettare veleno sul leader della Lega. Ripostando su Instagram la foto di Matteo Salvini all'Avis, Selvaggia Lucarelli ha commentato con un semplice " Ti amo " che vale da solo più di mille parole. Insomma, pieno sostegno al giovane operatore sanitario, sempre che avesse davvero avuto l'intenzione di mostrare il dito medio.