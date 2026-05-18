"Vergognatevi, siete degli str…". Insulti a Donzelli da parte di un militante pro-immigrazione

“Voi, per me, siete degli stronzi. Non rispettate gli esseri umani”. Un uomo con la t-shirt dell’associazione Libera ha così aggredito verbalmente il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli davanti a Montecitorio.

Dopo un punto stampa con i giornalisti, il responsabile organizzativo di FdI ha dato vita a un vivace battibecco sul tema dell’immigrazione. “Lei è irrispettoso”, gli ha detto. “Il vostro principio di partenza sa qual è? È quello che noi siamo di qua, voi siete il disturbo e noi vi gestiamo come animali”, ha replicato il suo contestatore. L’uomo, poi, ha aggiunto: “E non siete in un quartierino, siete in un Paese assoggettato agli Stati Uniti. Voi siete stati lì a scodinzolare in un modo vergognoso”.

A quel punto Donzelli ha reagito dicendo che l’immigrazione va gestita e sostenendo che “questo governo che per la prima volta ha fatto crollare gli sbarchi e aumentato gli ingressi regolari…”. L’uomo, in preda a un attacco d’ira, ha sbottato: “Ma crollare che cosa?”. E, poi, ha aggiunto: “Vergognatevi, vergognatevi”. Donzelli ha reagito con nettezza:“Chi si deve vergognare è chi ha fatto venire le persone qui senza nessuna regola e poi morivano in mare, con le cooperative rosse che lucravano così come le associazioni che su questo facevano business".

Il contestatore, evidentemente non soddisfatto dell’insulto precedente, ha gridato: “Voi li avreste ammazzati in loco”. Donzelli lo ha subito stoppato: “Non si deve permettere, noi non abbiamo ammazzato in loco nessuno”. E, infine, ha ribadito: “La gente moriva in mare quando li facevate partire, le cooperative rosse lucravano su questo, c’è un interesse privato enorme..”.

Il diverbio, come si vede dal video pubblicato da Il Foglio, si è poi concluso

quando l’uomo ha deciso di andarsene annunciando: “Vado a tagliarmi i capelli, arrivederci”. L’esponente di FdI ha, quindi, controbattuto scherzando: “, ci vedremo in Parlamento”.