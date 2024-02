Veronica Lario, la prima uscita pubblica dal 2009: ecco dove

Sky Tg24 per il ritorno di Veronica Lario. L’ex moglie di Silvio Berlusconi sarà tra le protagoniste della terza puntata di "A cena da Maria Latella", il dinner talk in programma venerdì 1 marzo alle 21 sul canale all news dell’emittente satellitare. Per la Lario si tratta di una prima assoluta: è la prima volta che l’attrice ed ex moglie di Silvio Berlusconi partecipa a un programma televisivo, e si tratta anche della prima uscita pubblica da quando, nel 2009, fu avviata la separazione dall’ex premier e fondatore di Mediaset.

Una scelta a sorpresa ma neanche troppo, considerando il legame tra Veronica Lario e Maria Latella. Fu proprio la giornalista di Sky a scrivere la sua biografia autorizzata (“Tendenza Lario”) nel 2004, poi ripubblica, rivista e ampliata da Rizzoli cinque anni più tardi. Gli altri ospiti di Maria Latella saranno Emanuela Girardi, membro del Gruppo di esperti di Intelligenza artificiale del Mise, del Direttivo di AIxIA (Associazione italiana per l'intelligenza artificiale) e di Claire (Confederazione dei laboratori di intelligenza artificiale in Europa), Spartaco Albertarelli, game designer, e l’attore Edoardo Ferrario.

Veronica Lario e Silvio Berlusconi si conobbero negli anni Ottanta, durante uno spettacolo al teatro Manzoni di Milano, di proprietà del Cavaliere. I due divennero coppia fissa e, dopo il divorzio di Berlusconi dalla prima moglie Carla Elvia Dall’Oglio, si sposarono nel dicembre del 1990 con rito civile. Dal loro amore nacquero tre figli: Barbara, Eleonora e Luigi. Il matrimonio finì nel 2009, ma il divorzio arrivò cinque anni più tardi, nel 2014. A tenere banco a livello mediatico furono le cifre: inizialmente a 3 milioni di euro al mese, l’assegno di mantenimento fu fissato a 1,4 milioni. Nel 2017, invece, la Corte d’Appello meneghina stabilì che Berlusconi non dovesse più versare assegni, con Veronica Lario costretta a restituire il denaro ricevuto, totale di 60 milioni di euro. I due ex coniugi raggiunsero un accordo extra-giudiziale.

Un po’ a sorpresa – non aveva espresso pubblicamente il cordoglio per la morte dell’ex marito - Veronica Lario partecipò al funerale per dargli l’ultimo saluto. L’ex attrice si sedette in prima fila, al fianco dei cinque figli dell’ex primo ministro e alla compagna Marta Fascina.