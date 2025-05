"Vi faccio un c... così". I consiglieri di opposizione definiti "fascistelli"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il caso di Impruneta continua a tenere banco e rischia di allargarsi se, come ha auspicato il sindaco, ci fosse l'intervento della Magistratura. Riassumendo i fatti: il consigliere di minoranza, Gabriele Franchi, espressione civica, è stato portato fisicamente fuori dall'Aula del Consiglio comunale dopo essersi rifiutato di appellare come "presidente" il presidente del Consiglio Angela Cappelletti. Una provocazione, quella del consigliere, che nasce da lontano, da quando la stessa Cappelletti, riferisce la lista civica Voltiamo Pagina Impruneta, si sarebbe " rifiutata di dissociarsi da una mail di minacce e insulti nei nostri confronti inviata dal Segretario generale ".

Per una questione di forma, il Consigliere è stato portato via fisicamente dalla forza pubblica con l'accusa di intralciare il regolare svolgimento dell'attività con le sue rimostranze. Dall'opposizione di Impruneta difendono il consigliere Franchi, che ha esercitato il diritto all'opposizione, ricevendo di contro un trattamento antidemocratico. Sulla graticola delle polemiche è finito anche il segretario generale del Comune di Impruneta, Vincenzo Del Regno, con l'accusa di aver tenuto un comportamento non istituzionale, andando oltre quelli che sono i suoi compiti in un Consiglio comunale. Voltiamo Pagina Impruneta ha pubblicato un video in cui ha raccolto alcuni spezzoni salienti di quella seduta, nei quali si vede Del Ragno mimare, e pronunciare con il labiale, la frase: " Vi faccio un culo così ".

Ma è stato condiviso anche un video pubblicato sui profili social da Del Regno, nel quale lo stesso afferma che il consigliere Franchi ha "tanti di quei problemi in testa (toccandosi a sua volta il capo, ndr)" e aggiunge che "effettivamente usa, come il suo compare Zoppini (il consigliere Matteo Zoppini, ndr) il Consiglio comunale per sfogatoio delle sue frustrazioni". Definisce Zoppini e Franchi " due fascitelli " e annuncia querela nei loro confronti. " Prima hanno trivellato con colpi di mano il Regolamento del Consiglio comunale per impedirci di convocare la Commissione di Controllo e Garanzia, poi per togliere lo streaming delle sedute delle Commissioni e infine hanno cancellato dall'ordine del giorno dei Consigli i nostri atti ispettivi ", è la denuncia di Zoppini.

Il consigliere poi ha aggiunto: " Poi insulti, minacce, intimidazioni giudiziarie a suon di querele per arrivare, finanche, ad ordinare l'uso della forza per farci cacciare dal Consiglio comunale e impedirci di parlare ed esprimere il nostro voto. Accade ad Imprunetagrad, dove il Sindaco del Pd, Riccardo Lazzerini, ha orchestrato un disegno politico criminale - con la complicità del Segretario generale, dott. Vincenzo Del Regno - per tappare la bocca alle opposizioni. Non ci riuscirete: andremo avanti, con coraggio e la schiena dritta ".

con grande speranza nel lavoro della Magistratura, affinché venga fatta piena luce sull’accaduto

Dal canto suo, il sindaco di Impruneta, che durante quel Consiglio comunale non è intervenuto e ha assistito da spettatore al caos, ha espresso solidarietà a Cappelletti, sostenendo di confidare "". Intanto a Impruneta sono sempre di più i cittadini che considerano l'azione della maggioranza eccessiva e preoccupante contro un consigliere di minoranza.