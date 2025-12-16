"Vi voglio bene...".L'annuncio social della cantante dopo 12 anni

I social possono far rinascere un brano uscito 12 anni fa? In questo caso la risposta è affermativa. Nell’era dei social network dove la brevità la fa da padrone, questa volta Tik Tok è riuscito, involontariamente, a ripescare un brano musicale di più di dieci anni fa. Grazie agli utenti, infatti, il brano "L'amore non mi basta" di Emma Marrone si trova primo nella top 50 Italia di Spotify.

Il trend, come si chiama in gergo, è partito dalla tifoseria juventina con dei video dedicati a Paulo Dybala e anche a Max Allegri. A seguire anche i momenti iconici di Mauro Icardi all'Inter e quelli di Dries Mertens ai tempi del Napoli. La cantante ha commentato incredula il record registrato oggi 15 dicembre 2025. “Ho messo su il pigiama di flanella natalizio ed è avvenuto il miracolo! Non me lo aspettavo da Babbo Natale ... Ringrazio tutti gli elfi”, ha scritto con un tono ironico.

“Oggi è successa questa cosa qua, io non so che dire. Non so che si dice in questi casi se non grazie, grazie a tutti voi, grazie alle cose incredibili che succedono nella musica. A quanto pare le canzoni tornano, io ho sempre pensato che quando le canzoni fanno parte di un immaginario tornano sempre e questa è la cosa che mi riempie il cuore di gioia”, ha dichiarato nelle storie.

“Grazie a chi sta apprezzando oggi una canzone uscita un po' di anni fa e grazie a chi l'ha sempre cantata con me sotto al palco perché è una canzone che non è mai mancata dal mio repertorio live e che non mancherà nei prossimi. Grazie a tutti, sembra un po' il miracolo di Natale e io sono super emozionata e vi voglio bene”.