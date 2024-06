"Esposto contro Emiliano". Il governatore pugliese nei guai per un incontro alla Asl di Lecce

Ascolta ora 00:00 00:00

Le urne si sono riaperte questa mattina alle ore 7 in più di cento comuni in tutta Italia per i ballottaggi delle elezioni amministrative: tra questi, anche Lecce dove servirà il secondo turno per stabilire chi tra Carlo Salvemini, del centrosinistra, e Adriana Poli Bortone, del centrodestra, sarà il prossimo sindaco del capoluogo salentino. Tuttavia, a dispetto della norma sul silenzio elettorale che era entrato in vigore già ieri, sulla tornata locale è scoppiata la bufera: Michele Emiliano, la mattina di sabato 22 giugno, ha tenuto un incontro "a porte chiuse" con " alcuni amici appartenenti a diverse categorie sociali e professionali per parlare anche del ballottaggio a Lecce ". Il racconto lo si evince da una lettera indirizzata al prefetto da parte del deputato Claudio Stefanazzi, anche lui esponente del Partito democratico. I dem hanno poi fortemente criticato l'emittente televisiva Telerama che aveva dato conto del faccia a faccia tra il governatore e i dirigenti della Asl di Lecce.

Le accuse del centrodestra leccese

Prima di Stefanazzi, erano stati i partiti e i movimenti del centrodestra leccese a scrivere alla prefettura, sollevando il caso di un presunto aggiramento del silenzio elettorale. " Una gravissima violazione delle norme ", scrivono i sostenitori della Poli Bortone, " tanto più grave perché proviene da una figura istituzionale, il presidente della Regione, che dovrebbe essere figura di garanzia dell'intera popolazione pugliese ". Emiliano non avrebbe avuto quindi troppe esitazioni " nel convocare i primari dell'ospedale di Lecce per indurli a votare il candidato di centrosinistra Salvemini ", dimostrando che la sanità pubblica pugliese, " lungi dall'essere al servizio dei cittadini, indipendentemente dalle loro identità politiche, è diventata solo ed esclusivamente uno strumento di potere politico, con tutto ciò che ne consegue in termini di terzietà e credibilità ".

L'intervista di Emiliano alla tv locale

L'accusa si conclude con un invito al prefetto affinché intervenga per " ripristinare il rispetto delle leggi che regolano la materia e soprattutto, la regolarità della competizione politica in essere nella città di Lecce ". L'ex sindaca di Lecce ora al ballottaggio per il centrodestra fa un passo ulteriore e annuncia che presenterà un esposto in procura. Anche perché la faccenda si è complicata in quanto Emiliano, all'uscita dall'incontro, non si è negato a un cronista della tv locale che lo aveva avvicinato. Stefanazzi sostiene che si è trattato " solo di cortesia ", fornendo per altro una risposta in cui " ha chiarito in maniera cristallina il motivo dell'incontro ", benché consideri " davvero grave che Telerama si sia presentata ad un evento privato e a porte chiuse ed abbia preteso, in palese violazione della privacy, di effettuare riprese e fare domande ". Per Poli Bortone, invece, la spiegazione dei rappresentanti del Pd altro non è che un tentativo " di limitare la libertà di stampa, mettendo in discussione la correttezza dei giornalisti della tv locale che ha registrato l'intervista. Chiedere rispetto delle norme vigente non significa avvelenare il clima. E a questo punto il passaggio di domani in Procura sarà fondamentale e imprescindibile ".

Previste anche interrogazioni parlamentari

Sulla vicenda si esprimono diversi deputati e senatori. Roberto Marti della Lega e Saverio Congedo di Fratelli d'Italia decidono di diramare una nota congiunta: " Emiliano ha ben pensato di approfittare del suo ruolo istituzionale per andare a caccia di voti. Avrebbe potuto farlo, legittimamente, partecipando a comizi e mettendoci la faccia in pubblico nei tempi consentiti. Invece si muove di nascosto, utilizzando canali che avrebbe dovuto attivare per risolvere i problemi del servizio sanitario leccese ". Anche loro presenteranno un’interrogazione parlamentare. Per Gasparri il presidente della Regione Puglia non è nient'altro che " un prepotente " che " calpesta ogni regola di buona condotta: un cattivo esempio ".

questa sortita nel leccese è l'ennesima prova di quale sia il senso della legalità di Emiliano. In chiara violazione delle regole elettorali e con chiari scopi di acquisizione di consenso

Emiliano è peggio perfino di Antonio Decaro

Per il capogruppo di Forza Italia al Senato "- conclude -".