"Violenti figli di papà", "Centro culturale? Balle". Tajani e Zangrillo contro Askatasuna

Manca poco meno di mezz'ora alla partenza dell'annunciato - e non autorizzato - corteo a Torino degli antagonisti e dei centri sociali per Askatasuna, sgomberato l'altro ieri dalla polizia. Dure parole contro le frange estremiste, che causano danni e disordini nelle piazze, sono arrivate da vari esponenti del governo.

"La violenza va contro i cittadini. Manifestare è un diritto, ma distruggere automobili o picchiare poliziotti, carabinieri e finanzieri che fanno il loro dovere non va bene. Tanti di questi sono figli di papà che se la prendono con i figli del popolo", ha dichiarato il vicepremier Antonio Tajani. "La legge deve essere sempre rispettata e lo Stato ha il dovere di farla rispettare. Il ministro Piantedosi lo ha fatto. Se poi i violenti vogliono continuare a fare i violenti non possono pensare che lo Stato, il governo, rimanga immobile". Il ministro degli Esteri ha anche sottolineato che manifestare "è un diritto e chiunque può manifestare", ma che l'importante è che non vi sia violenza "che non ci siano nemmeno messaggi violenti. Non basta non essere violenti nel senso di non distruggere negozi o aggredire le forze dell'ordine: anche i messaggi violenti sono inaccettabili. Si possono esprimere le idee anche senza offendere e insultare nessuno".

Per Paolo Zangrillo, titolare della Pubblica amministrazione, lo sgombero di Askatasuna "è stata una bella di notizia per Torino ma anche per l'Italia". Il ministro, oggi nel capoluogo piemontese per prendere parte a un evento all'ospedale infantile Regina Margherita.

ha osservato che, nel tempo, il centro sociale "è diventato il riferimento dell'antagonismo non solo a livello territoriale, ma anche a livello nazionale. E tutti i racconti che ho sentito in questi giorni su un centro culturale dove si faceva inclusione e si faceva cultura sono delle balle. Era un centro dell'eversione".