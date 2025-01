Terzo mandato, rissa a sinistra. De Luca: "Bersani? Beva un grappino, si sta rinc..."

Ascolta ora 00:00 00:00

Il dibattito sul terzo mandato sta mandando in frantumi la residua compattezza nella sinistra. L’ultimo scontro frontale è stato quello tra Vincenzo De Luca e Pierluigi Bersani. Il governatore della Campania sta lottando con le unghie e con i denti per vincere la battaglia sulla ricandidatura, ma deve fare i conti con la contrarietà della segretaria dem Elly Schlein e di volti di spicco del mondo piddino. Tra questi anche Bersani, che negli scorsi giorni aveva utilizzato termini perentori. Ebbene, la replica di De Luca è stata tranchant: “Bersani? Io gli consiglio di farsi un grappino la sera, di andare a dormire, perché si sta rincoglionendo” le sue parole a margine di un appuntamento a Pagani.

Un affondo sopra le righe, come sempre, che conferma come la sinistra stia andando in frantumi sul terzo mandato. Attualmente la legge elettorale della Campania che prevede la possibilità di svolgere un terzo mandato è stata impugnata dal governo, ma il dibattito è apertissimo. Ma cos’ha detto Bersani per fare infuriare De Luca in questo modo? "Io voglio bene a De Luca ho sempre avuto amicizia e stima - le sue parole - Gli direi di prendere atto ragionevolmente della situazione, ma lo direi anche al resto del Pd che deve prendere atto della forza, della popolarità, dei risultati di De Luca e arrivare a intendersi in qualche modo. Il compromesso è una cosa nobile quando c'è di fronte una battaglia più grande".

Da qui la risposta a dir poco tagliente di De Luca. Il Pd ha espresso solidarietà nei confronti di Bersani, a partire dal presidente della sezione partenopea Francesco Dinacci: “Quando Pierluigi Bersani parla, capita come sempre che abbia ragione.

Sottoscrivo parola per parola la sua recente intervista con alcune dichiarazioni molto responsabili anche in merito alla vicenda campana e a lui do la mia piena solidarietà dopo la pessima risposta del presidente De Luca, che ha perso un'altra occasione per ritrovare il garbo e il buon senso e riconoscere la serietà delle argomentazioni”.