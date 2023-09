"Vuole l'accoglienza indiscriminata". Tra Conte e Schlein scoppia la rissa

Giuseppe Conte attacca, Elly Schlein risponde. Il campo largo giallo-rosso, anche sull’annoso tema dell’immigrazione, non riesce a trovare una quadra per agire unito. Le logiche strettamente politiche (vedi le prossime elezioni europee) e la competizione tutta interna alla sinistra prevedono tutt’altro. Il Pd rincorre il Movimento e Giuseppe Conte si sfila. I grillini inseguono il nuovo corso piddino e la segretaria dem si allontana. Lo stesso refrain, a parti invertite, si ripete ieri sull’emergenza immigrazione.

Conte punge il Pd

Lo scontro a distanza tra Schlein e Conte si trasforma in una vera e propria rissa politica. Il presidente del Movimento 5stelle, a Porta a Porta, perde i freni inibitori e si lascia trasportare dal momento. Gli attacchi al veleno nei confronti del governo e del Partito democratico non si sprecano. E le differenze tra grillini e dem si amplificano. "Se ci sono punti di diverbio lo voglio dire – esordisce Conte parlando del Pd - Per esempio, siamo per la terza via sull'immigrazione. Il Pd è per l'accoglienza indiscriminata? Per noi non è possibile, come non è possibile il blocco navale, ci sono dei percorsi ragionevoli pragmatici” .

Le parole del leader grillino non sono da sottovalutare. Accusare i dem di promuovere un’accoglienza indiscriminata sic et simpliciter è una mossa politicamente azzardata ma, a fronte delle ultime dichiarazioni dem, non così distante dalla realtà. Basta consultare le sette controproposte firmate Schlein per rendersi conto che la parola d’ordine del nuovo corso dem è sempre la stessa: accoglienza ad ogni costo. Anche sui diritti, bandierina ideologica dem per eccellenza, Conte e il suo Movimento si sfilano: "C'è una differenza con il Pd – ribadisce il leader pentastelato - Il Pd è favorevole allo ius soli. Io sono per concedere la cittadinanza sulla base dello ius scholae, dopo che hai fatto un percorso scolastico, conosci la nostra cultura ed è giusto che diventi cittadino italiano” .

Schlein attacca Conte