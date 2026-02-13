Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Referendum Giustizia |Zangrillo

Zangrillo: "Le parole di Gratteri utili solo per chi avesse qualche dubbio sul sì"

Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo torna sulle polemiche divampate dopo le gravissime parole del procuratore di Napoli

Zangrillo: "Le parole di Gratteri utili solo per chi avesse qualche dubbio sul sì"
00:00 00:00

Continuano le polemiche in vista del referendum sulla giustizia, in particolare dopo che il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha dichiarato che "i delinquenti votano Sì", salvo poi fare marcia indietro arrampicandosi sugli specchi ("sono stato strumentalizzato in malafede").

La frase choc di Gratteri e l'ultima bufala sul referendum: chi vota Sì non è una persona perbene

Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo è tranchant: "Se avete ancora qualche dubbio sulla necessità e urgenza di votare sì al referendum sulla giustizia, leggetevi le ultime dichiarazioni del magistrato Gratteri e andrete alle urne senza bisogno di porvi altre domande".

Le dichiarazioni di Gratteri non hanno solo scosso il mondo della politica, bensì anche quello della giustizia, perché non siamo davanti a una banale svista o a pensieri mal espressi, ma ad accuse pesanti e gravissime. Il caso finisce subito al Csm e la Cassazione valuterà provvedimenti disciplinari.

Il caso Gratteri finisce al Csm. E la Cassazione valuterà provvedimenti disciplinari

Crosetto: "Gratteri indifendibile"

"Mi considero amico di Gratteri e come lui sa bene l'ho difeso molte volte, perché ritenevo giusto farlo", scrive in un post su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Questa volta è indifendibile. Sono convinto che il SÌ non debba essere una scelta politica, ma di civiltà e che il No sia solo un modo per continuare ad usare la Giustizia in modo parziale e partigiano".

Crosetto dichiara inoltre di non sentirsi offeso dalle parole di Gratteri: "So che non ci crede nemmeno lui e so che non sono dettate dalla verità, ma dalla necessità di difendere prerogative di potere superiore a tutti gli altri cittadini".

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica