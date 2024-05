Inventa aggressione. Tiktoker arrestato

Prosegue la «moda» degli influencer di simulare reati e creare allarme. Dopo il caso Rovazzi, che ha fatto molto irritare anche il sindaco Beppe Sala, un nuovo episodio a Monza con protagonista un tiktoker con un seguito di oltre 25mila fan. Questa volta però il sedicente influencer anti degrado, Fabio Di Monte, è stato arrestato e non sarebbe la prima volta che ha guai seri, e non virtuali, con la giustizia.

Di Monte, 46enne nato a Milano e residente a Monza, è noto sui social per i video che posta in cui denuncia situazioni di degrado o di piccola criminalità. Sabato pomeriggio ha chiamato il 112 da un bar di Monza, dicendo di essere stato aggredito da una dozzina di spacciatori armati di una bottiglia di vetro. Concitato, ha aggiunto che se la polizia non fosse subito intervenuta, lui si sarebbe fatto giustizia da solo con una pistola. Quando gli agenti della Questura sono arrivati nel locale e hanno provato a chiedere dettagli a Di Monte, il 46enne ha cambiato versione e dalle verifiche con il personale del bar è emerso non solo che l'uomo stava dando fastidio ai clienti ma anche che l'aggressione dei pusher non c'era mai stata. I poliziotti hanno caricato in auto Di Monte, che continuava a insultarli, e lo hanno denunciato per procurato allarme. Sulla Volante l'uomo ha preso a calci il vetro dell'auto, danneggiandolo. Gli agenti hanno inoltre perquisito la casa del 46enne, visto che lui aveva parlato di una pistola, ma non hanno trovato armi di alcun tipo.

Anche in casa Di Monte ha proseguito con le offese ai poliziotti e li ha aggrediti con calci e sputi, provando a ostacolare la perquisizione. Alla fine il tiktoker è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Lunedì è stato processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto, fissando per Di Monte l'udienza per il giudizio abbreviato. Poi il 46enne è tornato a piede libero. A carico di Di Monte risultano denunce per diversi reati, come minacce, lesioni e truffa.

Sui social pubblica video in cui compare con cappellino e occhiali da sole e mostra ad esempio le barriere architettoniche nelle stazioni oppure la sporcizia in periferia.