Jannone, un premio al disegno di architettura

Tra le gallerie d'arte che svolgono un ruolo culturale prezioso nella nostra città, una voce di primissimo piano è quella di Antonia Jannone, che dal 1977 nel suo spazio di corso Garibaldi 125 ha focalizzato interamente la propria ricerca su un settore poco battuto ancorchè di grande interesse: quello del disegno di architettura e di design, un settore che nei decenni ha assunto vocazione autonoma indipendente dal primario ruolo di studio progettistico.

Dopo le prime personali di grandi architetti come Leon Krier, Ernesto Bruno Lapadula, Giovanni Muzio, Gabetti & Isola, Aldo Rossi, Alberto Sartoris, Ettore Sottsass e Stefan Wewerka, ha dato in questi anni spazio a mostre anche ad artisti «trasversali» come Luca Pignatelli, Velasco Vitali, Stefano Faravelli, Livio Marzot, Agostino Arrivabene. L'ultima esposizione che si è chiusa in questi giorni è il particolarissimo progetto dell'artista italiano Beppe Caturegli che per la galleria ha sviluppato un percorso di schizzi di interni ricamati, su suo disegno, da un gruppo di donne di etnia Hmong, popolo nomade di origine antichissima che oggi vive in Indocina e decora i propri abiti con ricami dai colori molto intensi. Dopo aver visto questi ricami, Caturegli ha visitato i villaggi Hmong e ha portato loro alcuni disegni da riprodurre. Sono nate così nel 2009 le sue prime Architetture Ricamate, realizzate in collaborazione con un artista locale e la moglie, e successivamente la serie «Schizzi di Interni», quando comincia a lavorare con ricamatrici più giovani che usano in modo più attuale le tecniche tradizionali.

A partire da venerdì, invece, la galleria ospiterà «Unique», un progetto a cura di Bruno Gnocchi che presenterà per la prima volta in Italia le opere di due giovani artisti: Iacopo Antonucci (Roma, 2003) e Pau Aguiló (Maiorca, 2002), che lavorano sul tema della figura umana. La mostra avrà luogo all'indomani di un evento in Triennale che rende merito al lungo percorso di Jannone, un Diploma d'onore che sarà consegnato dal presidente Stefano Boeri e da Marco Sammicheli, direttore del Museo del Design Italiano.

All'evento di domani parteciperanno diverse personalità, tra cui Marva Griffin Wilshire, fondatrice del Salone Satellite; Nicoletta Morozzi Branzi, docente e designer; Chiara Spangaro, Direttrice scientifica della Fondazione Aldo Rossi; Francesco Vezzoli, artista; Franco Raggi, architetto; Michele De Lucchi, architetto.