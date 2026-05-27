Junior cambia pelle e sale sul primo gradino del podio della tecnologia

Come il Professor de La Casa di Carta, anche Alfa Romeo ha il suo piano - e lo esegue con precisione. La Junior, compatta sportiva del Biscione, si presenta rinnovata con un aggiornamento di gamma che porta di serie dotazioni fino ad oggi disponibili solo come optional a pagamento. Niente rivoluzioni, ma mosse calcolate: sugli allestimenti Sprint e Ti entrano di serie l'Adaptive Cruise Control, il wireless charger, il Keyless Entry, la retrocamera 180°, i sensori di parcheggio 360° e il Blind Spot Monitoring. Il risultato è un'auto più completa, senza che il prezzo d'accesso subisca stravolgimenti - con un finanziamento che parte da 159 euro al mese. L'aggiornamento tocca l'intera gamma, ibride e full electric, e porta con sé anche un cambio di identità per la serie speciale nata in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, di cui Alfa Romeo è stata Automotive Premium Partner. Archiviata l'esperienza olimpica, la serie cambia nome e diventa Sport Speciale - un richiamo esplicito all'heritage del marchio - mantenendo gli interni in Alcantara e adottando le stesse nuove dotazioni tecnologiche. A fare da contrappunto alla strategia di prodotto c'è però il vero colpo di scena, degno dell'ultimo episodio di una serie tv: dal 10 maggio è on air Interrogatorio, atto finale della trilogia pubblicitaria con Pedro Alonso. L'attore spagnolo, che il 15 maggio è tornato su Netflix con Berlino 2 - sequel diretto de La Casa di Carta - siede stavolta davanti a una macchina della verità. Impassibile, quasi annoiato, finché sul tavolo non appare la chiave di una Junior. A quel punto, come insegna Berlino, il cuore tradisce sempre. La misteriosa donna che lo aveva affiancato negli episodi precedenti rivela infine la sua identità: un'agente sotto copertura che lo seguiva da anni. Sipario - con stile.

Dunque, non resta che aprire la porta di accesso al mondo di Alfa Romeo grazie alla Junior. Un SUV compatto che emana sportività, come vuole la tradizione di Arese, e stile italiano che è un vero e proprio vanto per il brand della galassia Stellantis.

È un'auto che guarda a una platea trasversale, dal giovane che sta per approcciarsi per la prima volta a ciò che sa offrire un'Alfa, fino alla vecchia guardia che non disdegna di salire a bordo di un veicolo moderno e compatto, congeniale anche per chi necessita di districarsi nel traffico di tutti i giorni. La Junior sa compensare con carattere da vendere e, come abbiamo visto, con una dotazione tecnologica che si fa sempre più ricca.