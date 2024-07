La7, Mentana resta e Insinna arriva per rafforzare il suo tg

Ascolta ora 00:00 00:00

Ecco un altro volto di casa Rai che abbandona la tv pubblica per una rete privata. Flavio Insinna (foto) da ottobre sarà su La7. La Rai, dopo averlo sostituito a L'eredità, non gli ha offerto molto altro, neppure quando Amadeus ha preso la direzione del Nove lasciando molte caselle scoperte. Così Cairo ha preso la palla al balzo: l'attore e conduttore guiderà un game nel preserale de La7, alle 18,35 dal lunedì al sabato: un quiz in cui si sfidano le famiglie. Con l'innesto di Insinna, il patron Cairo vorrebbe finalmente mettere a posto la fascia oraria antecedente al Tg di Mentana. Insomma, l'obiettivo è uno show che attiri spettatori e poi li lasci in dote al notiziario e ai programmi a seguire, completando il palinsesto della rete. «Per noi è un acquisto importantissimo sul quale puntiamo molto», ha detto alla presentazione dei palinsesti della stagione 2024/2025. «La scaramanzia è importante - ha aggiunto - visto che è una fascia oraria impegnativa: abbiamo aspettative elevate ma non dico qual è l'obiettivo di ascolti». Bisognerà dunque vedere se un quiz è la proposta giusta per il tipo di pubblico della rete interessato a informazione e divulgazione.

In ogni caso, se la Rai o altre tv lo vorranno, l'attore potrà continuare a interpretare ruoli nelle fiction perché non ha firmato un contratto di esclusiva con La7.

Altra novità sarà l'aumento della presenza del professor Alessandro Barbero che, oltre a In viaggio con..., avrà un appuntamento settimanale (per 26 puntate) dal titolo Barbero risponde in cui esaudirà i quesiti storici inviati via social o mail.

Infine Cairo ha confermato che Mentana resterà al TgLa7 fino a fine 2026. Come resteranno ai loro posti tutti i volti del canale che hanno reso La7 una potenza nel campo dell'informazione, ovviamente votata a sinistra.

Il tutto per una rete che, come spiega Cairo, è cresciuta così tanto da diventare negli ultimi mesi quarto canale nazionale in prime time avendo fatto la «migliore stagione di sempre» e avendo raggiunto finalmente un piccolo utile di centomila euro.