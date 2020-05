Elisabetta Gregoraci in lacrime: "La più grande bugia l'ho detta a mia madre prima che morisse"

Caterina Balivo è tornata in onda con il suo programma Vieni da me e tra gli ospiti di questa seconda parte di stagione, ripresa dopo lo stop imposto dall'epidemia di coronavirus, c'è anche Elisabetta Gregoraci. La modella e showgirl ha trascorso la quarantena nel Principato di Montecarlo, dove abita ormai da diversi anni con Nathan Falco, il figlio avuto da Flavio Briatore. È da lì che si è collegata con Rai 1 per raccontarsi, svelando alcuni dettagli poco noti della sua vita priva privata. Non sono mancati i momenti di forte commozione per la bella Elisabetta, le cui lacrime hanno fatto piangere tutto lo studio.

La modalità di intervista scelta per Elisabetta Gregoraci a Vieni da me è quella dell'intervista al buio, che la showgirl accettadi buon grado non sottraendosi alle domande della padrona di casa. Gli argomenti toccati sono tra i più disparati, dalla chirurgia estetica ai tradimenti. " Non parlo mai di scelte sbagliate. Ho vissuto tante vite, ho viaggiato tantissimo, ho conosciuto molte persone… Tutto mi ha fatto diventare la donna che sono oggi", dice. Elisabetta Gregoraci oggi è una donna serena, una madre attenta che ha saputo mantenere un bel rapporto con il padre di suo figlio per garantire a Nathan Falco una crescita serena.