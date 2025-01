"Il lago dei cigni", ora il balletto romantico si fa anche sul ghiaccio

Ascolta ora 00:00 00:00

Circo sul ghiaccio, teatro sul ghiaccio, sul ghiacco mancava il balletto. Mancava fino a un certo punto, perché gli spettacoli sul ghiaccio immaginati e realizzati dal regista Tony Mercer sono ormai dei punti di riferimento, del genere. Già, proprio così. Uno show che adesso arriva anche a Milano (da oggi al 2 febbraio agli Arcimboldi), si tratta de «Il lago dei cigni - On Ice», 110 costumi, 7 cambi di scena.

Atmosfere magiche, ca va sans dire: «Ispirato dalla mia ricerca sulla partitura originale di Cajkovskij e dal mio interesse per il racconto, ho voluto dare un'interpretazione realistica di questo amato racconto trasponendolo sul ghiaccio e creando un allestimento che potesse essere messo in scena all'interno di un teatro - spiega lo stesso Mercer - Ho sempre pensato che fosse vincente l'idea di avere i cigni che scivolavano sul ghiaccio. In questa produzione ho rielaborato in modo significativo la coreografia per incorporare figure di pattinaggio ancora più estreme e sfidare i nostri pattinatori a raggiungere nuovi traguardi». La particolarità degli spettacoli della compagnia The Imperial Ice Stars è aver coniugato le più amate partiture classiche con coreografie e narrazioni, creando un mix di danza su ghiaccio, salti, piroette, interpretazione drammatica e spettacolari effetti visivi. Di più. Riuscire a trasformare il palcoscenico di un teatro in una pista da pattinaggio, magari grande come il Tam, non è proprio un «gioco da ragazzi». Come successo, il lavoro è iniziato il giorno precedente lo spettacolo. Il tutto è partito con la realizzazione della base e dei bordi che sono fatti di legno impermeabile e compensato rinforzato. Sul palcoscenico la costruzione di una sorta di vassoio gigantesco. La fase successiva, la più delicata: sono stati posti chilometri di tubature all'interno dello spazio e collegati ai collettori, poi distribuiti col vassoio. Dopo aver completato il lavoro, i collettori sono stati collegati alle unità di refrigerazione. Dalla tecnica al racconto.

La trama romantica è modellata su diverse fiabe popolari russe e

tedesche, si svolge in Germania e narra la triste storia d'amore tra il Principe Siegfried e la bella Principessa Odette, trasformata in cigno da un maleficio del perfido stregone Rothbart. Uno dei capolavori di Cajkovskij.