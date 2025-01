L'Amarcord di Sarah Toscano. "Con gli Ofenbach vi stupirò"

Ascolta ora 00:00 00:00

«L'ansia mi sale poco prima dell'esibizione, non la vivo in anticipo, è capitato così anche ad Amici», dice Sarah Toscano che ha vinto l'ultima edizione del programma di Maria De Filippi e ora è tra i Big del Festival di Sanremo. Canterà Amarcord, un titolo che inevitabilmente rimanda al capolavoro di Fellini: «Un film che ho visto e che, come tutti i suoi film, è ancora attuale e può essere compreso da chi è giovane come me». Ottima considerazione in un mondo di teenager che, nella stragrande maggioranza, ignorano non solo le opere del grande regista ma pure la sua stessa esistenza. «Maria mi ha detto che a 19 anni è già un privilegio essere su di un palco così importante e quindi di godermela tutta».

In effetti per questa ragazza dalla bellezza algida e dai buoni costumi il Festival è una vetrina importante.

Nata a Vigevano nel 2006, preoccupata dal Festival ma pure dalla prospettiva di fare l'immimente esame di maturità («È molto dura combinare lo studio con tutti gli impegni»), Sarah Toscano ha bruciato le tappe.

Dopo esser stata selezionata tra i 20 finalisti di Area Sanremo, ha vinto la Targa Vittorio De Scalzi e poi è entrata nel cast del talent di Canale 5. Lo ha vinto, però non ha preso la vittoria ad Amici come una consacrazione ma come uno stimolo. Non a caso si è messa a studiare canto con una delle vocal coach più efficaci e autorevoli in circolazione, Danila Satragno, già vocalist di Fabrizio De André che ha vinto anche un Italian Jazz Award come miglior cantante jazz italiana. Insomma, una eccellenza alla quale si sono affidati tanti numeri uno, da Ornella Vanoni a Damiano David dei Måneskin. Ci sarà un po' del suo insegnamento anche quando Sarah Toscano parteciperà alla Serata delle Cover del venerdì al Festival di Sanremo. «Gli Ofenbach sono stati la mia prima scelta e insieme eseguiremo Overdrive».

Scelta anomala, visto che Be mine è stato il più grande successo del duo di deejay francesi: «Ma ci saranno sorprese», sorride lei, alludendo alla possibilità che il brano possa comunque essere ampiamente citato in quella esecuzione.