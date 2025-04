Lancette e passione, da mezzo secolo il Carrera "descrive" la velocità

Ascolta ora 00:00 00:00

Antoine Pin, Ceo di TAG Heuer, osserva: «La collezione Carrera è, per TAG Heuer, un vero e proprio asse indirizzato a diversi generi di pubblico, dal femminile di dimensioni più contenute, alle complicazioni. Da un lato è la linea numero uno e la più estesa in TAG Heuer, dall'altro, è la più datata nel nostro portafoglio, strettamente connessa con la nostra storia. In particolare, quest'anno, lavoreremo sul Carrera, in termini di comunicazione e di connessione con il motor racing».

L'iconico modello, lanciato da Jack Heuer nel 1963, è legato, infatti, a filo doppio all'universo delle corse automobilistiche e l'intuizione di Jack di regalare, all'epoca, esemplari d'oro ai piloti vincitori delle competizioni, lo fece divenire un simbolo di successo nel contesto motorsport. Uno status iniziato con la referenza 1158 del 1970 e, poi, con le varianti indossate da piloti di altissimo livello quali Mario Andretti, l'indimenticato Ronnie Peterson, il «SuperSwede», fino ad arrivare al quattro volte trionfatore in Formula 1, Max Verstappen. La tradizione legata al successo prosegue, oggi, con i nuovi modelli Carrera Day-Date (cinque versioni) e Date Twin Time (GMT, unico esemplare con quadrante verde acqua soleil e réhaut «24 ore» bicolore in verde acqua e argento), entrambi caratterizzati, sul fondello integrato da vetro zaffiro, dall'incisione del «Victory Wreath», la ghirlanda simbolo della vittoria.

Sviluppata su cassa in acciaio da 41 mm, impermeabile fino a 100 metri e con vetro zaffiro «glassbox», la suddetta serie Carrera è proposta con quadranti dal forte impatto tridimensionale, migliorati nella leggibilità, con indicazioni più grandi e più distanziate (da notare la freccia al 3 in corrispondenza della finestrella Day-Date) e ampliati in virtù di una lunetta più sottile: illustriamo, del Day-Date la variante con

quadrante nero, sfera dei secondi laccata rossa e dettagli in azzurro. I suddetti modelli sono dotati di movimenti automatici di manifattura, calibro TH31-02 (Day-Date) e TH31-03 (DateTwin-Time), con 80 ore di autonomia.