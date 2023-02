L'anno scorso Blanco ha vinto il Festival. Ora lo ha perso

E dire che era tutto concordato. Blanco che strappa i fiori passerà alla storia come uno dei peggiori momenti della storia del Festival. E come una delle gag peggio riuscite di sempre. Oltretutto la scenetta foraggerà per anni i meme sui social. «Era previsto che dovesse dare un calcio alle rose - ha detto Amadeus - poi ci sono stati problemi tecnici e ha scatenato la sua rabbia sui fiori». Insomma ha «sclerato» e ha fatto una figuraccia. Il sindaco lo ha rimproverato («Una cazzata»), Blanco si è scusato con una poesia pubblicata sui social, Amadeus l'ha perdonato, Sgarbi lo ha esaltato ma tanti altri no (da Telefono Rosa e Coldiretti). C'è stata una fuga di follower dal suo profilo (oltre tredicimila in poche ore) e la psico gag floreale è andata terza in tendenza mondiale social con abbondanza di insulti. «Impulsività, rabbia e bassa soglia alla frustrazione mix letale spesso risultato di una vita con pochi no» ha riassunto Piero Barbanti, docente di Neurologia all'Università San Raffaele di Roma. Diagnosi impietosa ma probabilmente vera. Blanco, che non ha ancora compiuto venti anni e ha tutte le attenuanti del caso (auricolari difettosi, inutili segnalazioni al fonico di scena) è andato ben oltre il limite tollerabile. Per capirci, passerà alla piccola storia di Sanremo come il cantante che nella serata in cui c'è il presidente della Repubblica devasta la coreografia floreale per un banale problema tecnico. Manco fosse Iggy Pop. Tanto per capirci, l'anno scorso Blanco ha vinto il Festival con Mahmood. Quest'anno lo ha perso da solo.