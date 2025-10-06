L'approccio sportivo sposa la tecnologia, i contrasti e i colori

Sono passati solo sette anni, da quando Ben Küffer, con la benedizione del genio visionario di Jean-Claude Biver, ha proposto un'interpretazione del tempo moderna ed originale, da vivere a contatto con la natura e sintetizzata nel brand Norqain. Un prodotto fresco, dal design vivace, innovativo e colorato, che ha rapidamente conquistato un vasto pubblico, amante delle sfide, personali e professionali, tanto da portare gli addetti della Casa, dai 6 degli inizi, ai 42 in Svizzera (la sede è a Nidau nel Canton Berna), fino ai 75 nel mondo. In tal senso, sono più di 200 i punti vendita distribuiti sui mercati strategici internazionali, con un posizionamento di prezzo compreso tra i 2.000 e i 5.000 euro. Sono tre le collezioni in catalogo, ossia Independence, Adventure e Freedom e, nel contesto della prima, spicca senz'altro la declinazione Wild One, l'orologio sportivo per eccellenza, esaltato da un accattivante lavoro di scheletratura del quadrante. La sua cassa da 42 mm e 12,3 mm di spessore, composta da 25 parti, in fibra di carbonio Norteq, con carrure shock absorber, realizzata con un polimero ad alte prestazioni (60% da fonti bio), resiste ad accelerazioni fino a 5.000g, è ultraleggera (3,5 volte più del titanio) ed è impermeabile fino a 200 metri. L'ultima variante, lo Skeleton 42mm Purple Limited Edition, limitata a soli 400 esemplari, animata dal calibro automatico squelette (scheletratura nera) NB08S, certificato Cronometro e dotato di un'autonomia di 41 ore, dispone di vetro zaffiro, fronte e retro e corona a vite con rivestimento in gomma nera.

Recentemente, la Casa ha ampliato anche la famiglia Freedom, con il 60 Chrono Off White, in serie limitata a 300 pezzi, un cronografo più tradizionale (automatico, calibro N19, derivato dal Sellita SW510A, autonomia di 62 ore), in acciaio da 43 mm (15 mm di altezza), impermeabile fino a 100 metri. Il quadrante avorio, di tipo panda, ad affissione tri-compax, con contatori e fascia periferica con scala tachimetrica, neri azurée, prevede indici e sfere a bastone placcati oro rosso e luminescenti.