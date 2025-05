L'artigiano torna in Fiera per l'"Anteprima d'estate"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha debuttato ieri Anteprima d'Estate, la nuova vetrina dedicata all'eccellenza dell'artigianato - italiano e internazionale - promosso da Artigiano in Fiera.

Aperto tutti i giorni fino a lunedì (dalle 10 alle 22.30) con pass gratuito scaricabile sul sito artigianoinfiera.it, il salone conta più di ottocento espositori da cinquanta Paesi (200 sono new entry) distribuiti su quattro padiglioni. Ogni manufatto e ogni golosità parlano il linguaggio della stagione estiva, dall'abbigliamento leggero ai gioielli ispirati alla natura; dagli arredi da giardino o terrazzo ai prodotti per il tempo libero. Fino alle specialità gastronomiche di ogni Paese. «Abbiamo voluto creare una pausa dal ritmo frenetico, qui ci si prepara alla vacanza - ha spiegato Antonio Intiglietta, presidente di GeFi e creatore dell'Artigiano in Fiera - Per questo abbiamo pensato alle sei piazze del gusto, ove fermarsi per una sosta, e a predisporre corridoi verdi per passeggiare». Gli artigiani daranno prova della personale abilità mostrando ai visitatori come si realizza un prodotto. Una giovane imprenditrice del Salento lavora su telai di fine Ottocento per creare abiti in cotone.

La cerimonia di apertura si è svolta nell'area dedicata alla Calabria (padiglione 22). Fra i presenti i presidenti di Lombardia e Calabria, Attilio Fontana e Roberto Occhiuto; gli assessori di Regione Calabria Rosario Varì (Sviluppo economico) e Gianluca Gallo (Agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione), l'assessore allo Sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune, Alessia Cappello, Roberto Foresti, vicedirettore generale di Fiera e Cristina Baroni, presidente del comitato direttivo di Artigiano in Fiera. Fra le regioni italiane la presenza più significativa è data dalla Calabria che partecipa con più di cento imprese. L'offerta spazia dai bijoux artigianali ai profumi per ambiente, passando per design, tessili per la casa, specialità enogastronomiche e cosmetici naturali, espressione della ricchezza e della qualità dell'artigianato locale calabrese. La Sicilia, che partecipa con una collettiva di imprese con le loro originali proposte dall'isola della Trinacria, e poi tanti artigiani, a titolo esemplificativo, anche da Lombardia, Piemonte, Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo, Puglia e Campania.

Fra le delegazioni estere, quella degli artigiani algerini coordinata dalla Cnam (Chambre Nationale de l'Artisanat et des Métiers), patrocinata dal Ministero del Turismo e dell'Artigianato d'Algeria, presenti una sessantina di artigiani con manufatti della tradizione berbero-araba dalle influenze sahariane. La collettiva etiope è legata al progetto «Etiopia da produttore a imprenditore artigiano», organizzato da Unido in collaborazione con Aics - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e Fondazione Artigiano in Fiera (Ets), per promuovere l'imprenditorialità artigianale etiope e farla conoscere all'estero. Sono micro e piccole imprese, in prevalenza guidate da donne che danno lavoro ad altre donne, i loro prodotti sono abbigliamento in pelle e borse in bamboo. La Francia è presente con una delegazione guidata dalla Camera di Commercio Italiana di Marsiglia. Quindi delegazioni da Tunisia con Fena (Fédération Nationale de l'Artisanat), dall'India, dal Marocco, da Cuba, dalla Colombia e dall'Uzbekistan e l'associazione Talaka, che riunisce i bielorussi residenti in Italia.

Il padiglione 13, Sapori Senza Confini è un vero e proprio concentrato di specialità da tutto il mondo da assaggiare. Dalle paelle alle empanadas ai gelati tropicali battuti a mano. Il padiglione 15 è il trionfo dei cibi italiani.