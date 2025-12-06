Laura Pausini verso Sanremo, ipotesi una "performance" a serata

Fatto il cast dei cantanti, a Sanremo bisogna fare il cast di tutto il resto. Quindi coconduttori, ospiti eccetera. Il nome che circola con più insistenza, già avanzato da Giuseppe Candela su Chi e poi rafforzato da altri, è quello di Laura Pausini, visto l'altra sera (in grande forma) alla finale di X Factor in piazza Plebiscito a Napoli.

Potrebbe esserci lei di fianco a Carlo Conti, anche se non si sa ancora esattamente in quale forma. È difficile che si limiti a una coconduzione, magari saltuaria o addirittura per una serata soltanto. È molto più probabile, almeno secondo quanto si dice, che la partecipazione della nostra popstar più famosa nel mondo sia più complessa e destinata a sparigliare le carte. In sostanza Laura Pausini sta pensando a singole performance ogni sera, una sorta di ospite fisso che, al di là della coconduzione, potrebbe portarla a raccontarsi a modo proprio con uno spazio riservato. In qualche modo sarebbero dei "quadri", ossia apparizioni a tema che potrebbero diventare un copione nel copione del Festival.

In questi spazi, Laura Pausini potrebbe non solo cantare o duettare con eventuali ospiti ma anche rappresentare visivamente qualche fase o qualche momento della propria carriera. Vengono in mente, ovviamente in tutt'altra declinazione, le apparizioni di Achille Lauro (anche lui possibile ospite di questo Festival) che sono diventate celebri grazie alle "mise" strane e ai sofisticati riferimenti non solo musicali. Chissà, sono ipotesi che circolano e che fanno pensare che la partecipazione della Pausini, comunque vada a finire, sia stata presa sul serio da entrambe le parti. Dopotutto, è quasi inutile dirlo, il legame Pausini Sanremo è fortissimo sin da quando nel 1993 vinse tra le Novità con La solitudine. In più, negli ultimi anni è stato ciclicamente fatto il suo nome non solo come ospite ma pure come conduttrice insieme con Paola Cortellesi.

Vedremo.

Intanto, in attesa del disco Io canto 2, ieri 5 dicembre è uscito il singolo Ritorno ad amare, che è un pezzo pubblicato da Biagio Antonacci nel 2021 e che Laura Pausini ha cantato con lui sui palchi del tour insieme nel 2019.

"L'ho scelta per rappresentare, dopo l'anteprima de La mia storia tra le dita, il primo singolo dedicato solo al mio disco di cover in italiano, cantandola con la stessa stima e lo stesso amore che ho sentito in tutti questi anni", ha spiegato lei che in primavera inizierà l'undicesimo tour mondiale (debutto il 27 marzo a Pamplona). Giusto in tempo per l'eventuale partecipazione a Sanremo.