Caro-carburanti, allo studio nuovi sgravi per l'autotrasporto

Il decreto Lavoro intende rifinanziare i crediti d’imposta sugli acquisti di gasolio per le imprese di autotrasporto e di trasporto pubblico. L’articolo, tuttavia, è in fase di verifica al ministero dell’Economia, secondo l’ultima bozza, anche perché il costo stimato è di 300 milioni sebbene l’impennata dell’inflazione registrata ieri dall’Istat renda necessari nuovi interventi per evitare che i maggiori costi dei carburanti si riflettano ulteriormente sui prezzi al consumo. In pratica, si destinano 85 milioni del decreto Aiuti-quater di settembre al credito d’imposta del 12% per l’acquisto di gasolio, mentre altri 15 milioni sono destinato alle imprese di trasporto persone. Infine, il comma della legge di Bilancio dedicato a un analogo sgravio viene rifinanziato per 200 milioni. Da notare, inoltre, un contributo di 14,5 milioni per il 2023 e il 2024 per il potenziamento dell’Agenzia Industrie Difesa affinché si possa procedere anche a un incremento della dotazione organica nonché all’apertura di nuove filiere produttive. Aumentati di 30 milioni gli stanziamenti per i centri di assistenza fiscale (Caf) in virtù del maggior lavoro cui saranno sottoposti per la determinazione dell’Isee dei contribuenti interessati all’assegno unico, alle altre provvidenze anti-inflazione nonché al suo calcolo a beneficio di coloro che intenderanno accedere ai nuovi sussidi che sostituiranno il reddito di cittadinanza.