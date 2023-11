Cercasi mago per guidare il treno di Harry Potter. Ecco quanto guadagna

Un lavoro magico. La West Highland Line della ScotRail è in cerca di un’aspirante macchinista, dovrà condurre il treno di Harry Potter. I vagoni attraversano le Highlands, la regione montuosa della Scozia, si trovano a nord e a ovest del Regno Unito. A bordo di queste carrozze si possono osservare location note nel mondo cinematografico tra cui il tanto amato Harry Potter. Ecco cosa prevede l’offerta di lavoro.

I requisiti

L’offerta di lavoro è aperta a tutti. Per partecipare è necessario avere più di 20 anni, non vengono richieste esperienze pregresse. Chi verrà selezionato dovrà affrontare un periodo di formazione e superare alcuni test medici. Hijobs, la piattaforma dedicata agli annunci di lavoro ha specificato che lo stipendio iniziale ammonta a 32.968 sterline inizialmente ma questo potrebbe salire a 58.028 sterline una volta qualificati. La candidatura può essere inoltrata tramite il sito internet www.scotrail.co.uk. Requisito fondamentale: credere nella magia.

Il treno

I vagoni del treno percorrono il viadotto a ventuno arcate di Glenfinnan, si tratta di uno degli sfondi più iconici delle avventure di Harry Potter. È una vera e propria attrazione turistica per tutti, specialmente per gli appassionati della saga. L’aspirante macchinista percorrerà la linea ferroviaria che parte da Glasgow e arriva fino a Crianlarich. I panorami delle Highlands includono luoghi come Loch Awe, Oban, Rannoch Moor, Fort William e Mallaig. Il paesaggio naturalistico è particolarmente allettante e consente di godersi al meglio il viaggio.

La linea ferroviaria

La West Highland Line è stata votata come il miglior viaggio ferroviario del mondo dai lettori della rivista di viaggi indipendente “Wanderlust” nell’anno 2019. La linea ferroviaria è particolarmente apprezzata e la zona è molto frequentata dagli appassionati di trekking. Le location scozzesi offrono panorami su alcuni luoghi-chiave della serie come il mitico treno Hogwwarts Express, la tomba di Silente e la capanna di Hagrid. I paesaggi includono laghi, montagne, vallate, brughiere, canyon, caratteristici villaggi e attrazioni cittadine riconoscibili per gli appassionati della saga. Per i fan di Harry Potter è un’esperienza unica.