Scatta la corsa ai concorsi pubblici: i posti disponibili nel 2023

Il 2023 promette di essere l'anno della ripresa e staccarsi dagli ultimi tre in cui pandemia e inflazione l'hanno fatta da padrona: un consistente aiuto all'occupazione in Italia verrà fornito da numerosi concorsi pubblici che intendono dare un contratto di lavoro a più di 156mila candidati nell'area della Pubblica Amministrazione come ha fatto sapere il ministro, Paolo Zangrillo. Questi posti si aggiungeranno a quelli previsti per le Forze dell'Ordine e gli impiegati dei ministeri di Giustizia, Cultura, Agricoltura e Esteri per un totale di altri 10mila.

Ecco i numeri previsti

Tra le maggiori possibilità in base alle competenze e ai posti disponibili rientrano i concorsi previsti per l'Agenzie delle Entrate che mette a disposizione circa 3.900 posti 2024 compreso. Come ricorda IlMessaggero, a breve sarà data la possibilità di iscrizione per ricercare 60 assistenti informatici che abbiano un diploma liceale ma altri 1.644 posti saranno distributi anche in altre aree del Fisco. Più di duemila nuovi posti di lavoro li darà l'Inps per i quali i bandi sono previsti nelle prossime settimane e consultabili online una volta pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Al ministero della Cultura e Giusitizia, invece, saranno assunti più di 500 i funzionari di area F1 ma altri 1.092 posti saranno messi a disposizione per lavorare nel personale di amministrazione. Più di 2.200 posti saranno disponibili per gli assistenti di seconda area tra ministero dell’Economia, dell’Interno e della Cultura ma si correrà anche per la Presidenza del Consiglio (previsti anche 55 funzionari) e l’Avvocatura dello Stato. Saranno, invece, 338 gli assistenti di seconda area del ministero delle Imprese e del Made in Italy, 298 i posti destinati al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica mentre 208 funzionari e 10 dirigenti finiranno al ministero degli Esteri.

I bandi regionali

Questo sarà anche l'anno del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per il quale dovranno essere assunti circa mille esperti e 2800 tecnici ma oltre 12mila posizioni saranno messe a disposizione nei prossimi mesi. Dopo i concorsi nazionali, saranno tantissimi anche quelli Regionali che seppur banditi l'anno scorso verranno svolti nel 2023: tra i principali citiamo quelli per ispettori e collaboratori della Regione Publica, i forestali in Sicilia, funzionari e istruttori in Piemonte, Lazio, Basilicata e Calabria. Il totale di queste assunzioni supera quota mille.

Le assunzioni "iniziate" nel 2022

Non dimentichiamoci che tanti concorsi iniziati l'anno scorso daranno posti di lavoro nel 2023: tra questi IlMessaggero ricorda che ci saranno quasi 300 posti per il Mef, 225 per le Imprese e Made in Italy, ben 264 assistenti, 69 funzionari e 18 dirigenti finiranno alla Difesa mentre oltre mille funzionari sono destinati alla terza area del Viminale. Tra i concorsi che daranno più posti di lavoro quelli per entrare tra i Vigili del Fuoco che assumeranno circa 11mila unità nel 2023.