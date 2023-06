Contratto di lavoro legno, firmato il rinnovo: aumenti e una tantum

Firmato fra FederlegnoArredo, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, il verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi, Forestali scaduto il 31 dicembre 2022.

“Data la situazione economica in essere, causata dall’incremento fuori controllo dei costi dei beni di prima necessità e delle materie prime, che sta colpendo pesantemente sia i redditi dei lavoratori e delle famiglie che i bilanci delle aziende, le parti hanno concordato di mettere mano solo e unicamente agli istituti di natura strettamente economica del contratto”, spiegano in una nota congiunta i firmatari -. Si è concordato quindi di non intervenire sulla parte normativa e di destinare tutte le risorse disponibili al sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie, evitando oneri indiretti e di natura organizzativa”.

Il rinnovo porta a un incremento delle retribuzioni dal 1° luglio di euro 102,20 al livello base e quindi di euro 136,95 al livello medio. Viene inoltre erogata una somma una tantum uguale per tutti di 300 euro nel mese di luglio 2023 e di ulteriori 300 euro a marzo 2024.