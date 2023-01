Infermieri nel caos, turni massacranti: ecco quanti ne mancano

La situazione fra i reparti ospedalieri di Napoli sembra essere diventata ormai insostenibile. L’appello è stato lanciato recentemente da Teresa Rea, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli. Ha messo tutte le sue sensazioni nero su bianco in una lunga lettera indirizzata al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Nella missiva la donna non usa mezzi termini per descrivere la situazione, informando il presidente anche della morte di un collega, suicidatosi poco tempo fa per il troppo stress accumulato negli anni a causa dei turni massacranti.

Il suicidio di un giovane infermiere

L'estremo gesto del giovane infermiere, ma anche le tantissime lamentele e segnalazioni che sono arrivate all’Ordine nel corso del tempo, hanno convinto l'organizzazione ad aprire uno sportello dedicato ai problemi psicologici che potrebbero sopravvenire per il troppo lavoro. I numeri della sanità campana - che rispecchiano un po’ anche quelli della sanità nazionale, martoriata dalla pandemia - confermano un quadro molto allarmante. Mancherebbero al sistema sanitario campano circa cinquemila infermieri.

L’ultima settimana è stata particolarmente critica per il sistema sanitario della Campania, dopo che la classica influenza stagionale ha messo knock out medici, infermieri e operatori del mondo della sanità, mettendola - almeno per il momento - in ginocchio.

Il duro sfogo della presidente dell'Ordine