Lavoro, la ricetta Meloni funziona: più 84mila occupati ad aprile

Buone notizie per il mercato del lavoro. Nel mese di aprile è stato registrato un incremento degli occupati di 84mila unità in più rispetto a marzo. Inoltre sono diminuiti i disoccupati mentre per quanto riguarda gli inattivi è stata registrata stabilità. L'aumento del numero degli occupati dello 0,4% riguarda uomini e donne sia dipendenti sia autonomi. Inoltre l'incremento in questione è rivolto a tutte le classi d'età salvo i 25-34enni dove è stata registrata una diminuzione. L'analisi dell'Istat conferma un trend positivo per i lavoratori. Ecco tutti i numeri.

L'analisi

Il tasso di occupazione è aumentato al 62,3%, ovvero di 0,1 punti mentre è diminuito il numero di persone in cerca di lavoro del 3,0%, si tratta di un decremento di 55mila unità. Questo dato riguarda entrambi i generi e ogni classe d’età tranne quella dei 15-24enni. Il tasso di disoccupazione totale scende al 6,9%, ovvero di 0,2 punti, mentre quello giovanile rimane invariato al 20,2%. La stabilità del numero di inattivi include: l'incremento tra gli uomini e i 25-34enni e la diminuzione osservata tra le donne e le altre classi d’età. In merito al tasso di inattività questo si mantiene stabile al 33,0%.

Chi è coinvolto nell’aumento

Mettendo a confronto il trimestre febbraio-aprile 2024 con quello precedente (novembre 2023-gennaio 2024), viene registrato un incremento del livello di occupazione dello 0,6%, per un totale di 136mila occupati. La crescita occupazionale che è stata osservata durante il confronto trimestrale viene associata alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro del 2,3%, ovvero 44mila unità, assieme agli inattivi con un decremento dello 0,2%, pari a 19mila unità. Confrontando il numero di occupati a distanza di un anno, ovvero da aprile 2023 ad aprile 2024, questo è salito del 2,2%, quindi di 516mila unità. Questo incremento riguarda uomini, donne appartenenti a tutte le classi d’età.

Il tasso di occupazione in un anno è aumentato di 1,1 punti percentuali. Rispetto al mese di aprile 2023 sono calati sia il numero di persone in cerca di lavoro dell'11,8%, ovvero di 236mila unità, sia quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni del 1,3%, pari a 166mila unità.